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料理功夫／香菜油條拌飯

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香菜含有豐富的維生素A，可以保護視力；含有礦物質，可以排出體內多餘的鈉，達到降低血壓的作用，也是天然的抗氧化劑；胡蘿蔔可以平衡血壓，幫助血液循環，促進新陳代謝；青椒富含維生素C，有美白肌膚的功效；蘿蔔乾絲富含膳食纖維，可以預防動脈硬化，改善便秘，還有防癌的功效；薑黃粉，可以抗憂鬱、抗老化，預防阿滋海默症，預防心血管疾病

材料：

香菜、胡蘿蔔、青椒、蘿蔔乾絲、油條、白米、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、五香粉、薑黃粉、醬油、鹽。

做法：

1.香菜洗淨，切碎；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；青椒洗淨，對半切去籽，切小塊；蘿蔔乾絲洗淨，以冷水浸泡1小時，瀝乾水分，切碎；油條以烤箱烘烤，切小塊，備用。

2.白米洗淨，放入電鍋內鍋，倒入薑黃粉以及適量的水蒸煮。等電鍋開關跳起15分鐘後，以麻油、醬油調味，攪拌均勻，即是麻油薑黃飯。

3.將炒鍋熱鍋後倒入麻油，加入胡蘿蔔、青椒、蘿蔔絲，以黑胡椒、五香粉、鹽調味，攪拌均勻，待菜餚九分熟時倒入香菜，繼續翻炒1分鐘。

4.接著，倒入麻油薑黃飯，與鍋中菜肴拌炒均勻，然後加入油條，再翻炒。

5.拌炒均勻的菜飯，倒入電鍋內鍋再蒸煮。

6.電鍋開關跳起來，15分鐘之後，掀開鍋蓋，將飯打鬆、盛起，即可享用。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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