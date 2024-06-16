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料理功夫／黃豆醬蒸小排骨

林幸玉

材料：小排骨1磅。

醬料：蒜頭4小瓣、紅辣椒2支、黃豆醬3大匙、醬油1大匙、糖2小匙、米酒3大匙、玉米粉2大匙、水3大匙、麻油1小匙。

做法：

1.小排骨切小塊備用、蒜頭與紅辣椒切碎備用。

2.煮一鍋熱水，小排骨放入滾水中煮1分鐘，把煮出的泡沫去除，把排骨取出備用。

3.排骨瀝乾，放入比較有深度的大盤子（約2×10英寸），倒入所有的排骨和醬料，混合攪拌均勻。

4.放入蒸籠蒸50分鐘就可取出。

小叮嚀：

蒸的時候查看鍋中的水分，別忘加水。

有的超市買排骨時，工作人員可以幫你買的排骨切小塊狀。


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