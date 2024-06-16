娛樂／原創片難討預算「幻幻之交」幸運少數

「幻幻之交」電影海報。（取材自IMDb）

派拉蒙影業斥資破億美元打造的真人動畫電影「幻幻之交」（IF，又譯「神祕友友」）由打造「噤界」（A Quiet Place，又譯「寂靜之地）系列的約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）自編自導，主角是「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），講述能看見別人腦海中幻想的超能力女孩所經歷的一場冒險。

該片首映票房3500萬美元，低於市場預期的4000萬美元，截至5月底，全球票房1.03億美元。雖然「幻幻之交」媒體在媒體評價不佳，在影評網站「爛番茄」上的新鮮度為不及格的49%，但觀眾還是展現熱情，爆米花指數達到87%，映後評分也有A級。

不錯的觀眾口碑讓業界預測「幻幻之交」不至於提早被遺忘，畢竟目前美國院線中，適合家長帶孩子全家觀賞的影片並不多，目前只有「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie，又譯「加菲貓家族」）與之形成競爭之勢。

票房分析專家湯姆布魯格曼（Tom Brueggemann）表示，最近20年來，像「星際大戰」（Star Wars）、「印第安納瓊斯」（Indiana Jones，又譯「奪寶奇兵」）的原創作品越來越稀少，取而代之的都是各種翻拍、續集電影，很少有電影公司願意投資 上億美元，去拍攝原創劇本電影。而這次的原創「幻幻之交」，派拉蒙影業的投資高達1.1億美元，相當少見。

外界推測，派拉蒙基於他們對該片主創約翰卡拉辛斯基的信任，以出演熱門影集「我們的辦公室」（The Office）起家的他，靠著別出心裁的原創作品「噤界」，被業界視為好萊塢 最重視的後起之秀之一。前兩部「噤界」也的確替派拉蒙賺回了不少真金白銀，第三部已預訂在明年上映。

約翰卡拉辛斯基（前）攜手老婆艾蜜莉布朗（中）推出的「噤界」系列電影讓派拉蒙賺進大把鈔票，圖為劇照。（取材自IMDb）

因此，派拉蒙2019年不惜重金入局，擊敗索尼影業和獅門影業等競爭對手，拿下了卡拉辛斯基和萊恩雷諾斯當時正著手開發的「幻幻之交」專案，換句話說，派拉蒙投資的不只是「幻幻之交」這部電影，而是潛力無窮的卡拉辛斯基。

嗜殺路人甲 低成本搏翻倍

而由獅門影業出品的恐怖片「嗜殺路人甲」（The Strangers: Chapter 1，又譯「陌路狂殺：第一章」）截至5月，全球票房2818萬美元，對照其C級觀眾評分和僅僅13%的「爛番茄」新鮮度，能有這樣的票房已經算十分不錯。

「嗜殺路人甲」由鼎鼎大名的雷尼哈林（Renny Harlin）執導，但如今的電影市場和好萊塢生態，距離他拍攝「終極警探2」（Die Hard 2，又譯「虎膽龍威2」）等賣座作品的時代已相去甚遠遠。過去10年間，哈林幾乎美中兩頭跑，在北京成立製片公司，推出王力宏 主演的「古劍奇譚之流月昭明」、成龍與范冰冰參演的「絕地逃亡」等片。

「嗜殺路人甲」劇照。（取材自IMDb）

這次的「嗜殺路人甲」，製作預算只有900萬美元，在物價飛漲的當下，只能用寒酸來形容。劇情是2008年上映的「陌路狂殺」（The Strangers，又譯「陌生人」）前傳故事，全由雷尼哈林一人同步拍成一套恐怖片三部曲。

其實，當年的「陌路狂殺」故事也不新鮮，勝在製作成本只有900萬美元，再加上宣傳得宜，最終大爆冷門拿到8240萬美元的全球票房，讓負責發行的環球影業賺了一筆。此後，製片方一直堅持想拍攝續集，但「陌路狂殺2」直到2018年才上映，距離上一部已經相隔10年，而且也缺少了環球影業這個實力雄厚的發行方，改由小公司Aviron Pictures出品。

靠著上一部的威名，製作成本低到只剩500萬美元的「陌路狂殺2」，最後也拿到了3210萬美元的全球票房。不過，Aviron Pictures在三年前捲入醜聞，創辦人因金融詐欺鋃鐺入獄，公司就此宣告破產。

到了前年，獅門影業接過這個IP，找來雷尼哈林來當導演，並且為降低成本將片場移到物價相對低廉的斯洛伐克。以現今的票房成績來看，900萬美元製作成本的「嗜殺路人甲」，對於獅門影業來說，應該會是一筆不錯的投資。

（取材自澎湃新聞）