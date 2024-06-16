娛樂／運動畫刊泳裝特輯60周年 52名模回歸

運動畫刊泳裝特輯發行60周年特刊，推出多款「傳奇」封面。（取材自Instagram）

運動畫刊泳裝特輯（Sports Illustrated Swimsuit）早前發行60周年紀念特刊，邀請52名昔日封面女郎重返攝影棚，由華裔攝影師蔡宇（Yu Tsai）掌鏡，拍攝「傳奇」（Legends）經典封面，包括現年70歲超級名模克里斯蒂布林克利（Christie Brinkley），以及高齡82歲的「家政女王」始祖瑪莎史都華（Martha Stewart）。

寶刀未老的布林克利在紐約市硬石酒店（Hard Rock Hotel）出席慶祝活動，邁入古稀之年的她依然保持窈窕身材。布林克利穿著一襲鮮紅色高叉長裙出席，合身長袖凸顯其纖細手臂，長裙的深高開叉展現她羨煞眾人的一雙美腿。

邁入古稀之年的布林克利穿著一襲鮮紅色高叉長裙出席運動畫刊泳裝特輯60周年慶祝活動。（取材自Instagram）

運動畫刊泳裝特輯60周年紀念特刊由來自台灣的攝影師蔡宇掌鏡，邀請包括布林克利、瑪莎史都華、「超模教母」泰拉班克斯（Tyra Banks）、「美國波神」凱特 阿普頓（Kate Upton）、白斑女模溫妮哈洛（Winnie Harlow），以及特斯拉（Tesla）老闆馬斯克 （Elon Musk）的74歲名模母親梅伊馬斯克（Maye Musk）共52名運動畫刊泳裝特輯的傳奇人物華麗回歸，拍攝該雜誌發行60周年的紀念特刊「傳奇」經典封面。

運動畫刊泳裝特輯總編輯MJ戴伊（MJ Day）表示，「過去60年來，運動畫刊打破刻板印象，倡議包容性，擁抱多樣化。每一年，我們都選擇挑戰自己、突破界限，重新定義運動畫刊泳裝特輯，而這本紀念特輯顯然是要向過往致敬，同時提醒我們必須持續做好工作本分，鼓勵女性挑戰現狀，讚頌自信與力量，直面自身的獨特性，並無懼追求熱忱與激情所在。」

布林克利3登封面 63歲再解放

布林克利分享時隔多年，再次與多名傳奇女性「同框」的感受。她說：「我們齊聚一堂所創造的影響力，絕對超越各自的總和。我們為每一名女性慶祝，宣揚包容和獨特性。我真的很榮幸，能夠認識到許多了不起的女性，她們不僅傑出，也激勵了我們！」

布林克利的模特兒職業生涯中，曾登上500家雜誌封面。運動畫刊泳裝特輯此次邀請布林克利拍攝「傳奇」封面，並非布林克利第一次締造該雜誌歷史。她1975年首次在運動畫刊泳裝特輯亮相，演繹八種不同的封面角色，甚至於1979年到1981年的三年間，蟬聯三期雜誌封面人物，並以封面女郎的身分，為該雜誌代言長達25年。

運動畫刊出版社表示，除了布林克利曾三度連續榮登封面人物之外，只有1986年的澳洲運動員艾勒麥克法森（Elle Macpherson）能與她匹敵。麥克法森總共登上運動畫刊泳裝特輯封面五次，分別在1986年到1988年三度霸占封面，並於1994年和2006年兩度回歸。

布林克利回首當年第一次拍攝運動畫刊泳裝特輯封面以來的職涯歷程，感慨說道：「在我為這本指標性雜誌拍攝第一張照片時，如果有人走到我面前，告訴當時皮膚黝黑的我說：『到妳70歲的時候，他們依然會邀請妳來拍攝封面照片』。那時候的我肯定會放聲大笑，並覺得他們瘋了。」

被問道有什麼話想告訴運動畫刊泳裝特輯，70歲的布林克利倚老賣老地開玩笑說：「謝謝你，運動畫刊泳裝特輯，你可能才60歲，但就你的年齡而言，顯得非常明智」。

布林克利前陣子接受「眾生相」（People）雜誌專訪時表示，她25歲的愛女、模特兒薩洛爾布琳克莉庫克 （Sailor Brinkley Cook）讓她自信的在2017年、63歲的花甲之年，再次穿上泳衣，為雜誌「社交生活」（Social Life）拍攝封面照片，其中一張甚至只用棕櫚葉遮蔽身軀。

布林克利有過四段婚姻、育有三個孩子，分別是與第一任建築師丈夫彼得庫克（Peter Cook，1996年到2008年）所生的一對兒女，薩洛爾和傑克派瑞斯布林克利庫克（Jack Paris Brinkley Cook），以及她與第三任鋼琴家丈夫威廉馬汀「比利」喬爾（William Martin “Billy” Joel，1985年到1994年）所生的亞歷克薩雷喬爾（Alexa Ray Joel），38歲的喬爾也在演藝圈闖蕩，不僅是為創作歌手，也是名鋼琴家。

布林克利自豪的說：「薩洛爾非常堅強，她對於『自我感覺良好』有非常強烈的看法，因為她曾經歷過非常強烈、自我感覺非常不好的歷練。有鑑於此，她熱中於讓自己感到自信和美好的事物。」

布林克利接著說：「如果我有一絲遲疑，她就會透過各種話語鼓勵我，例如『媽，妳很漂亮，擁抱它、追隨它、依賴它』。然後，我就會想說，『好吧，我就姑且嘗試看看』。」

瑪莎史都華 最高齡泳裝封面女郎

瑪莎史都華今年稍早表示，繼2023年拍攝封面照片後，今年再次回歸，感覺「實在很棒」，且能夠親眼見到這麼多位傳奇人物，「簡直是美夢成真」。

瑪莎史都華談到春季在佛羅里達州拍攝的場景時說，「全部都超級少女呀！克里斯蒂布林克利、泰拉班克斯等所有人，超棒，而且我看起來跟她們的狀態一樣好，甚至更好。當然，我是開玩笑的。」

瑪莎史都華2023年以81歲之姿，成為運動畫刊年度泳裝特輯最高齡的封面女郎，打破億萬富豪馬斯克的74歲名模母親梅耶馬斯克在2022年拍攝該特輯封面的紀錄。

瑪莎史都華2023年以高齡81歲成為運動畫刊年度泳裝特輯最高齡的封面女郎。（取材自Instagram）

瑪莎史都華當時透過社群媒體「Instagram」發文寫道，她希望她在多明尼加共和國拍攝這組泳裝封面照片的故事，可以激勵人們：「無論處於人生的哪個階段，都勇敢嘗試新事物」。

瑪莎史都華1990年代創立「瑪莎史都華生活全媒體公司」（Martha Stewart Living Omnimedia），成為烹飪、娛樂和家政的代名詞，並推出食譜、廚房用具、雜誌、毛巾等周邊商品。

不局限於現狀的瑪莎史都華隨後跨足商業界與電視圈，主持過許多電視節目並錄製同名播客（Podcast）節目「瑪莎史都華播客」（The Martha Stewart Podcast），近幾年多次與非裔饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）合作。