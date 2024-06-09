封面故事／爭奪太子之位 袁克定陷害袁克文

袁世凱的次子袁克文，詩琴書畫無一不精，但對政毫無無興趣。（取自維基共享資源）

袁家淦說，現在流傳較多的是袁世凱的大兒子袁克定和二兒子袁克文爭奪「太子」之位。她說，袁克定為袁世凱長子，是嫡妻所生的唯一兒子；而袁克文為朝鮮妾金氏所生，但被袁世凱交給大姨太沈氏撫養。 「其實，克文沒有政治野心，所謂爭奪太子之位是克定陷害克文。」

克定留德 主張君主立憲

袁克定從小留學德國 ，精通德文，並與德皇來往密切。他羨慕德國皇帝，熱中德國的君主立憲。袁克定以各種詭計竭力鼓吹中國君主立憲，擁護袁世凱稱帝，立他為太子。不過，袁克定有一次騎馬時從馬背上摔下，落個腿部殘疾，走路要拄拐杖。 「這對他的皇帝夢影響很大。」因為他左腿殘廢形象像不佳，袁世凱並不完全同意袁克定為太子。

袁克定是袁世凱長子，他用各種詭計竭力鼓吹中國君主立憲，擁護袁世凱稱帝，立他為太子。（百度百科）

而袁克文詩琴書畫無一不精，但對政毫無無興趣。他很聰明，五、六歲就讀四書五經，還能寫詩。 他不僅學業好，人也長得漂亮，因此袁世凱很喜歡袁克文。 「這就引起對政治感興趣的袁克定的嫉妒。」袁克定以為袁世凱要立袁克文為太子，承継皇位，因此懐恨袁克文。

袁世凱的次子袁克文，是個才子。（取自維基共享資源）

袁克定主要提防袁克文，常在父親跟前說袁克文的壞話。他們兩人的矛盾主要是是否恢復帝制。 袁克定希望能夠恢復帝制，而袁克文反對恢復帝制，曾經寫詩明志。袁克定把詩轉給父親看，說袁克文指責父親背叛國家，是革命黨。

才子克文 對政治沒興趣

袁世凱擔心袁克定要害袁克文，就把袁克文關在皇宮內一年多。後來，袁世凱又叫袁克文前往上海暫住，躲避袁克定。袁克文在上海詩酒風流，玩各種骨董，唱戲，娶妓女為妾，加入黑社會青幫。袁克文受到青幫的重視，被推舉為幫主，身邊有多名隨從保護。袁克定看到這種情況，沒有下手。袁克定偽造「順天時報」，謊說世界各國贊成成世凱稱帝。袁世凱的三女兒袁仲楨破袁克定偽造順天時報，並告訴袁世凱，使克定失去世凱信任，被逐出袁家。袁仲楨在袁世凱過世後寫了一本「我的父親袁世凱」傳記，為袁氏生平第一本傳記。

袁家淦等收集到許多研究袁世凱家族的書籍，其中多本為河南項城有關單位收集、整理和出版。（本報資料照片）

袁世凱過世後，袁克文返回天津。 袁克定仍住在北京。 「因為矛盾，兩人一見面就吵架。」袁克文喜歡唱戲，又玩骨董，購買不少宋版圖書。因此，他常常缺錢，生活很拮据。為此，他經常給人寫壽聯，賺取生活費。現在，常常有人拿出袁克文的書法拍賣 ，就是那段時間寫的。

揮霍無度 兄弟千金散盡

袁世凱過世後，孩子們均分得遺產。袁克文和袁克定都是公子哥做派，花錢大手大腳，坐吃山空。 袁克文過世時，身無分文，還是青幫出面幫其出殯。而袁克定經濟上沒有袁克文拮据，但去世時資產基本上花光。

袁家淦訪問張伯駒的女兒張傳彩（中），了解袁克定的情況。（賀筱岳提供）