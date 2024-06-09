封面故事／袁家政遭北大紅衛兵批鬥 文革時下放勞動

河南項城博物館重點收集袁世凱家族的資料。圖為袁家淦在其父親袁克軫（袁世凱第八子照片下）留影。（賀筱岳提供）

袁家淦說，袁家政是世凱第八子袁克軫和夫人卞實健的獨子，也是她的親哥哥。他自小聰明，讀書成績優異。他在天津讀小學，曾經跳過級，考入天津最好的中學南開中學。1950年，13歲時隨母親從天津移居香港 ，進入左派中學，17歲畢業後不願依家人安排赴美留學，堅持要考北京大學，希望畢業後建設新中國。

但是，因為他是袁世凱的孫子，所以不准考試。他在北京、天津流泿三年，仍舊爭取參加考試，後准許許參加入入學考試，成績斐然。北大認為值得培養終於准他入學。他在北大生物系畢業，再攻讀碩士，畢業後留校任助教。

列黑五 類 發配四川勞動

文革爆發後，袁家政被列為黑五類，北大紅衛兵強迫他坦白承認「袁世凱後代罪」，但無論如何強迫，他始終拒絕承認。他對紅衛兵說，他出生時袁世凱已經去世20多年，他沒有見過，也沒有受到影響。他最後被發配到四川煤礦勞動，後來又到廣西教書耕田。十多年後，在周恩來總理的干預下，他准許許回天津，與相戀十幾年的女友結婚獲准後赴美定居。

她說，哥哥袁家政的轉折是袁家騮訪問中國。1973年，袁家騮訪問中國，促成了他當時工作的西歐中心與中國核子物理、高能物理研究的合作，受到了周恩來總理的接見。於是，袁家騮向周總理提出解決袁家人面臨的困境。 「周總理下令三天解決問題。」果然，下放到各地的袁家人在三天之內返回原來的居住地。

與北大和解 但拒續授課

文革後，北大師生對迫害他十分後悔，請他再回去教課，並派人來美探望。他多次拒絕見面，但在妻子勸說下回國接受道歉。2012年，北大為他舉辦道歉會。 「道歉儀式很隆重，每個當年批判過他的人都當面向他道歉。」他回到美國後，開始與北大恢復了來往，但表示不回去教書。」 後來，袁家政在美國去世，享年84歲。

袁家淦澄清 母親為填房

袁家淦說，她想說明她母親的身分。她在書中都解釋清楚，熟悉袁家的人也都知道，但最近查看報導，還是有人誤會，所以要澄清一下。她的父親袁克軫有兩位夫人。第一位周夫人是晚清兩江總督周馥的女兒周瑞珠。他們生有兩個女兒。後來，周夫人因猩紅熱病過世。數年後，她的父親才娶她的母親卞實健為填房夫人。 「很多人誤會我就是周夫人女兒。」