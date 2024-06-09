封面故事／袁家故事 上三代+後三代

袁世凱娶有10房妻妾，生有17個兒子。圖為袁世凱擔任民國大總統後與部分兒孫合影。（袁家淦提供）

紐約市立大學李曼學院(Lehman College)圖書館 前教授袁家淦是袁世凱的孫女，十幾年前她和紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)圖書館家譜學專家賀筱岳教授合作，開始收集袁世凱後人資料，計畫撰寫一本袁世凱家族史。 2020年底，她們合著的「袁氏史記：袁世凱的家族」一書問世。 書出版後，部分專業人士及圖書館購買了此書。

她說，該書很貴，軟皮的書要45元，硬皮書是230元，故銷售很有限，在香港和美國大概賣了近40本，出版商賣的有20多本，另外送些給一些大學的東亞圖書館。 購買該書的多數是能讀英文的華人朋友。 「我們自己的親友，買了大約十數本。」國內親友和河南 老家聽說出書了都很興奮，但是不懂英文，所以希望能翻譯該書。

她從讀者回饋的信息來看，有些人對袁家的許多事情感興趣，提出許多的問題。 問的最多的是以下一些內容，如袁家袓上如何起家、袁克定和袁克文的不和、著名科學家袁家騮的身世、袁家正與北大的恩怨及袁家後人在國內外的現狀等。 她說：「這些都可以從書中蒐集的資料儘實解釋。」

墾荒致富 鼓勵子弟科考

袁家淦說，袁氏一族祖籍河南省，明朝末年為一貧農。 由於戰爭的影響，許多地方人煙稀少，出現了大量荒地。 於是，袁家人搬到荒地較多的地方，開墾荒地，成為小康之家。到了清朝初年，袁家逐漸富裕，體認到只有閱讀才能改變命運，袁家人開始鼓勵子弟參加科舉。

於是，袁家就雇人耕地，讓子弟專心念書。 當時正值清朝康熙時代，袁家人的主要工作就是閱讀和科考，但是多次落榜，於是有人在家鄉開設學堂。 在清朝道光年間，袁耀東念書很好，很有希望獲得功名。 但不幸的是，袁耀東也出師不利，就過世了。

袁耀東去世後，其夫人郭氏著力培養袁澍三(袁世凱的祖父)和袁甲三兩個兒子。 郭夫人出生於大戶人家，結婚時帶來豐厚的嫁妝。為了支持兩個兒子讀書，郭太太把嫁妝也賣了，應付日常開銷。次子袁甲三很聰明，念書也好。袁甲三連續考了九次，最後考上道光年間進士。

她說，袁甲三歷任江南道監察禦史，曾任欽差大臣督辦安徽軍務、漕運總督。袁甲三做官後，既能幹，也為官清廉。 他不但自己不貪污，而且檢舉別人貪污，因此得罪不少官場中人。19世紀中葉，撚黨在安徽北部及江蘇、山東、河南等地興起，一度響應同時期的太平軍。清廷大臣李鴻章派袁甲三訓練清軍，與捻軍作戰，最後將捻軍消滅，袁甲三因此獲得清廷嘉獎。後來，袁甲三去世。不過，袁甲三生前將所獲收入及獎金都寄回家鄉，留在家鄉的哥哥袁澍三將這些錢財全部用來買地，於是袁家成為當地的地主豪紳。

袁澍三的兒子袁保慶及袁甲三兒子袁保恆、袁保齡，都獲得功名。袁保慶為咸豐年間進士，曾任南京漕運總管，協助平定捻軍。袁甲三及其子袁保恆、袁保齡球均為翰林編修，並協助李鴻章訓練民兵，平定捻軍，鞏固遼東海防等。

袁世凱的祖父是袁澍三，生父是袁保中，袁保中捐了個同知官位。袁世凱是袁保中第四子，生母是袁保中之妾劉氏。袁世凱出生於1859年9月16日。袁世凱出生那天，叔祖父袁甲三恰好寄書到家，言與捻軍作戰得勝。袁保中大喜，故為這個新生的嬰兒取名為「凱」，並按照家族「保世克家、企文紹武」的排行，給其命名「世凱」。後來，袁世凱1864年過繼給無子的袁保慶為後嗣，由袁保慶之妻牛氏撫養長大。

袁世凱屢落第 投筆從戎

她說，袁世凱在12歲以前一直住在河南項城老家，整天無所事事。養父袁保慶回老家探親，發現袁世凱比較頑皮，不好好讀書，就將其帶回南京。其時，袁保慶經常有官員拜訪，袁世凱就參與接待，開始接觸政治，十三、四歲時就成為袁保慶的得力助手。袁保慶過世後，袁世凱回鄉丁憂三年。

袁世凱的伯伯袁保恆從北京回鄉探親，發現袁世凱聰明能幹，就把他帶到北京。1876年，袁回家鄉參加鄉試，落第後又回北京，一面讀書，一面幫助袁保恆辦理公事。 1879年，袁又參加了一次鄉試，仍然名落孫山。於是，他決定「投筆從戎」。 1881年5月，袁世凱投奔養父的摯友吳長慶。當時吳長慶已官至提督，會辦山東軍務，並督辦山東海防。

這時，機會來了。 1882年8月，北韓 發生了「壬午政變」。 清政府應北韓政府之請，派吳長慶率部前往鎮壓。袁世凱跟隨吳長慶去了朝鮮，主持「前敵營務處」。袁世凱在北韓待了12年。 在這期間，他參與了鎮壓政變人等，幫助北韓政府編練了新軍，支持北韓政府中的保守派，並出兵鎮壓了親日的「開化黨」。

因此，袁世凱獲得淮軍首領李鴻章的讚賞。李鴻章派他訓練招募新軍，是為北洋新軍。此為袁世凱事業的基礎。袁保桓、袁保齡協助李鴻章、左宗棠平定捻匪之亂，深得皇帝賞識信任，袁家演變成為河南第一大族。許多人誤以為袁家是袁世凱時才發達，其實袁家在袁世凱的祖父就開始發達了。