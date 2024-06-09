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地產／高鐵加持 蘋果谷房市起飛

記者啟鉻
市區全景。（市府官網）
市區全景。（市府官網）

美國第一條高速鐵路的拉斯維加斯到南加地區段，將在2028年前完成運營。首條高鐵在南加內陸勝利谷設立的兩個車站之一，就在蘋果谷市(Apple Valley)。該市目前藉此發展機遇，開啟全面發展計畫，包括引進項目和開發建案吸引入住。

蘋果谷市標誌。（市府官網）
蘋果谷市標誌。（市府官網）

蘋果谷市當地居民近8萬人，屬於聖伯納汀諾郡(San Bernardino)，位於莫哈維沙漠南緣。當地平均房價近42萬元，一年間上漲近5%。為吸引居民入住，蘋果谷市近年積極開發住宅新建案及完善公共設施。但由於氣候原因及購買亞裔傳統食材不易，當地亞裔居民占比不大。

據房市資訊平台Zillow，蘋果谷目前平均房價是41萬8000元，一年間房價上漲4.9%。據統計，截至3月末，當地有待售屋270套，新增102套。售價中位數近39萬元，售價趨勢持續看漲。從已經成交的房屋情況看，成交價高於掛牌價的住宅占44.6%，而低於掛牌價的比率是34.9%。

另一房市資訊平台Redfin顯示，蘋果谷房市具有較強競爭性。當地近期房屋中位售價是41萬1000元，比上一年同期上升5.2%。據該平台統計，當地住房掛牌上市後，大約平均經過近40天才能售出。

蘋果谷是在1988年11月28日正式建市，城市名稱來自當地擁有很多蘋果果園。市區與勝利谷市(Victorville)和赫斯普里亞市(Hesperia)相鄰。這裡的交通要道是18號公路，也被當地居民稱為「快樂小徑公路」(Happy Trails Highway)。商業區主要分布在18號公路和Bear Valley Rd兩側。莫哈維河由南向北經過市區西部，蘋果谷市區南部邊界一直延伸到聖伯納汀諾山下。

蘋果谷最早建立酒店之一。（市府網站）
蘋果谷最早建立酒店之一。（市府網站）

不久前，勝利谷主要城市舉辦第11屆經濟與不動產論壇和展望。蘋果谷市市長納斯夫(Scott Nassif)表示，在市區北部計畫引進一個工業物流項目，面積達2000平方呎。在市區15號公路附近正在籌備建設250萬平方呎的工業園區Covington Development Industrial Campus。此外，在Big Lots配送中心附近正籌建120萬平方呎的Lock Furniture家具製造廠。有機超市Sprouts Farmers Market、連鎖快餐Raising Cane's也將開建。全美連鎖便利店Love's Travel Stop計劃建在15號公路與Stoddard Wells路交匯處附近。該市還將Providence St. Mary醫療中心擴建，包括創傷中心和性侵傷害護理中心。

房價 亞裔 南加

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