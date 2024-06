美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

101歲的塔克是位精神科醫生,1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生,畢生奉獻醫學,踏入杏林已77年。(圖/IMDb)

愈來愈多美國人在步入高齡之後,並未選擇退休 ,而是繼續工作,其中包括即將在11月大選決勝負,挑戰全世界最艱難工作之一的81歲拜登總統和77歲前總統川普。

有線電視新聞網(CNN)記者史黛芬妮‧格里菲斯(Stephanie Griffith)訪問超過退休年齡許久的精神科醫師和駐外記者為何持續工作,結果兩人都回答,他們熱愛畢生志業,難以想像停止或放棄喜好的日子。

聯邦疾病防治中心 (CDC)數據顯示,美國人平均壽命77.5歲,男性平均壽命為74.8歲,女性則為80.2歲。

101歲/精神科醫生塔克:堅持不懈,熱愛學習

塔克(Howard Tucker)是位精神科醫生,1947年起行醫並在俄亥俄州 教授醫科學生,他畢生奉獻醫學,踏入杏林已77年;今年7月,他將年滿102歲。

金氏世界紀錄(Guiness Book of World Records)將塔克評選為「最年長的執業醫師」(Oldest Practicing Doctor)。

精神科醫生塔克獲金氏世界紀錄評選為「最年長的執業醫師」(Oldest Practicing Doctor)。(圖/金氏世界紀錄)

多項研究顯示,持續刺激大腦可預防許多年齡相關的認知障礙。塔克透過工作來刺激大腦,但對於已退休或計畫退休的人士而言,可能比較適合選擇其他會刺激神經的喜好。

塔克分享,了解自己並理解自身能力和侷限非常重要,但他堅信,「退休是長壽的敵人」。

塔克表示,人們延年益壽,「像我這樣工作到80幾歲、90多歲,甚至超過100歲的人瑞,可能很快就會變得稀鬆平常」。

塔卡目前仍在俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)教授醫學系和法律系學生。他說:「我認為,跟上我的專業領域、神經病理學的最新趨勢,是當前優先要務。」

塔克自述早在電腦斷層(Computed Tomography,簡稱CT)和磁振造影(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI)之前,就開始實踐前述理念,且幸運的見證醫學領域的諸多技術進展。

塔克不諱言表示,「多年來,我必須經常適應快速變化的技術,這對我這個年紀的人來說並不容易。」

他說:「我認識的許多醫生乾脆退休,因為他們不想學習如何用電腦。但我相信,堅持不懈和持續學習的渴望,是晚年必須的。」

塔克覺得他現在更明智,不再挑剔住院醫生和學生,且更有耐心;但是,如果學生們忘記如何完整地記錄病患資料,則會納入考核項目之中。

除了在凱斯西儲大學教書之外,塔克還曾在聖文森特慈善醫療中心(St. Vincent Charity Medical Center)任教數十年,但該中心於2022年11月關閉。

塔克的孫子奧斯汀·塔克(Austin Tucker)與義大利裔美國人電影與電視全國組織(National Organization of Italian Americans in Film & Television,簡稱NOIAFT)創辦人兼主席泰勒·塔利亞內蒂(Taylor Taglianetti)攜手為塔克拍攝的紀錄片「下一步」(What’s Next?,暫譯)已於今年4月上映。

精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?,暫譯)已於今年4月上映。(圖/IMDb) 精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?,暫譯)已於今年4月上映。(圖/IMDb)

79歲/駐外記者安得曼:不再隨時出發,但仍思考

安得曼(David A. Andelman)自述擔任駐外記者的巔峰時期,先後任職於「紐約時報」(The New York Times)和「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)。他自述會在床邊放一個「隨時可以出發的背包」(go bag),因應編輯半夜打電話來的時候,隨時可以出發,前往世界上的某個偏遠角落,報導一場革命或爆炸事件。

CNN撰稿人安得曼,他今年將邁入80歲,自述「沒有一天不寫作」。(取自領英)

安得曼表示,他的確懷念那種遊歷90多個國家,涉入未知危機與險境時,腎上腺素(adrenaline)飆升的感覺。

安得曼說:「到了這個年紀,不代表我已經不再旅行,我依然會這麼做,但大多時候的旅行和文稿內容更深刻,且具反思性」。

他舉例說道:「我可以停下來聞玫瑰花,思考它們的生長與枯萎。我可以寫作和閱讀更多書,參觀不一樣的角落,也可運用我身為歷史學者的訓練,將這一切帶入更深刻的觀察。」

安得曼今年10月將邁入耄耋之年(80歲),他自述「沒有一天不寫作,這已經屬於我存在的一部分,就像我有氣喘,但是依然用肺部呼吸一樣,不費吹灰之力」。

他說:「做自己真正喜歡的事,非常令人欣慰。」

安得曼表示,他喜歡作為自由工作者的寫作影響力和無拘無束的自由,而他也會花時間與鼓勵他的家人共度美好時光。

安得曼正在寫一本900頁的回憶錄,書名是「別開槍,我是美國記者」(Don’t Shoot, I’m an American Reporter,暫譯)。