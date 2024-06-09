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美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

陳韻涵
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)

愈來愈多美國人在步入高齡之後，並未選擇退休，而是繼續工作，其中包括即將在11月大選決勝負，挑戰全世界最艱難工作之一的81歲拜登總統和77歲前總統川普。

有線電視新聞網(CNN)記者史黛芬妮‧格里菲斯(Stephanie Griffith)訪問超過退休年齡許久的精神科醫師和駐外記者為何持續工作，結果兩人都回答，他們熱愛畢生志業，難以想像停止或放棄喜好的日子。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國人平均壽命77.5歲，男性平均壽命為74.8歲，女性則為80.2歲。

101歲／精神科醫生塔克：堅持不懈，熱愛學習

塔克(Howard Tucker)是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，他畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年；今年7月，他將年滿102歲。

金氏世界紀錄(Guiness Book of World Records)將塔克評選為「最年長的執業醫師」(Oldest Practicing Doctor)。

精神科醫生塔克獲金氏世界紀錄評選為「最年長的執業醫師」(Oldest Pract...
精神科醫生塔克獲金氏世界紀錄評選為「最年長的執業醫師」(Oldest Practicing Doctor)。(圖／金氏世界紀錄)

多項研究顯示，持續刺激大腦可預防許多年齡相關的認知障礙。塔克透過工作來刺激大腦，但對於已退休或計畫退休的人士而言，可能比較適合選擇其他會刺激神經的喜好。

塔克分享，了解自己並理解自身能力和侷限非常重要，但他堅信，「退休是長壽的敵人」。

塔克表示，人們延年益壽，「像我這樣工作到80幾歲、90多歲，甚至超過100歲的人瑞，可能很快就會變得稀鬆平常」。

塔卡目前仍在俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)教授醫學系和法律系學生。他說：「我認為，跟上我的專業領域、神經病理學的最新趨勢，是當前優先要務。」

塔克自述早在電腦斷層(Computed Tomography，簡稱CT)和磁振造影(Magnetic Resonance Imaging，簡稱MRI)之前，就開始實踐前述理念，且幸運的見證醫學領域的諸多技術進展。

塔克不諱言表示，「多年來，我必須經常適應快速變化的技術，這對我這個年紀的人來說並不容易。」

他說：「我認識的許多醫生乾脆退休，因為他們不想學習如何用電腦。但我相信，堅持不懈和持續學習的渴望，是晚年必須的。」

塔克覺得他現在更明智，不再挑剔住院醫生和學生，且更有耐心；但是，如果學生們忘記如何完整地記錄病患資料，則會納入考核項目之中。

除了在凱斯西儲大學教書之外，塔克還曾在聖文森特慈善醫療中心(St. Vincent Charity Medical Center)任教數十年，但該中心於2022年11月關閉。

塔克的孫子奧斯汀·塔克(Austin Tucker)與義大利裔美國人電影與電視全國組織(National Organization of Italian Americans in Film & Television，簡稱NOIAFT)創辦人兼主席泰勒·塔利亞內蒂(Taylor Taglianetti)攜手為塔克拍攝的紀錄片「下一步」(What’s Next?，暫譯)已於今年4月上映。

精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?，暫譯)已於今年4月上...
精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?，暫譯)已於今年4月上映。(圖／IMDb)
精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?，暫譯)已於今年4月上...
精神科醫生塔克的紀錄片「下一步」(What's Next?，暫譯)已於今年4月上映。(圖／IMDb)

79歲／駐外記者安得曼：不再隨時出發，但仍思考

安得曼(David A. Andelman)自述擔任駐外記者的巔峰時期，先後任職於「紐約時報」(The New York Times)和「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)。他自述會在床邊放一個「隨時可以出發的背包」(go bag)，因應編輯半夜打電話來的時候，隨時可以出發，前往世界上的某個偏遠角落，報導一場革命或爆炸事件。

CNN撰稿人安得曼，他今年將邁入80歲，自述「沒有一天不寫作」。（取自領英）
CNN撰稿人安得曼，他今年將邁入80歲，自述「沒有一天不寫作」。（取自領英）

安得曼表示，他的確懷念那種遊歷90多個國家，涉入未知危機與險境時，腎上腺素(adrenaline)飆升的感覺。

安得曼說：「到了這個年紀，不代表我已經不再旅行，我依然會這麼做，但大多時候的旅行和文稿內容更深刻，且具反思性」。

他舉例說道：「我可以停下來聞玫瑰花，思考它們的生長與枯萎。我可以寫作和閱讀更多書，參觀不一樣的角落，也可運用我身為歷史學者的訓練，將這一切帶入更深刻的觀察。」

安得曼今年10月將邁入耄耋之年(80歲)，他自述「沒有一天不寫作，這已經屬於我存在的一部分，就像我有氣喘，但是依然用肺部呼吸一樣，不費吹灰之力」。

他說：「做自己真正喜歡的事，非常令人欣慰。」

安得曼表示，他喜歡作為自由工作者的寫作影響力和無拘無束的自由，而他也會花時間與鼓勵他的家人共度美好時光。

安得曼正在寫一本900頁的回憶錄，書名是「別開槍，我是美國記者」(Don’t Shoot, I’m an American Reporter，暫譯)。

安得曼目前是CNN撰稿人，他曾兩度獲得「截稿俱樂部獎」(Deadline Club Awards)，榮膺一枚法國榮譽軍團勳章(Legion of Honour)，著有「沙地紅線：外交、戰略和可能正在發生的戰爭歷史」(A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen，暫譯)。

安得曼著有「沙地紅線：外交、戰略和可能正在發生的戰爭歷史」(A Red Line...
安得曼著有「沙地紅線：外交、戰略和可能正在發生的戰爭歷史」(A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen，暫譯)。(圖／亞馬遜)

退休 俄亥俄州 聯邦疾病防治中心

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