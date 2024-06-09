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歷史地標／地基流失 旅人教堂不得不拆

陳韻涵
旅人教堂是由美國偉大建築師法蘭克‧洛伊‧萊特之子設計。(記者朱敏梓/攝影)
旅人教堂是由美國偉大建築師法蘭克‧洛伊‧萊特之子設計。(記者朱敏梓/攝影)

數十年土石流讓南加州著名的「旅人教堂」(Wayfarers Chapel，又稱玻璃教堂)加速走向拆除的命運，這個教堂原本是為了慶祝自然環境，而由美國偉大建築師法蘭克‧洛伊‧萊特(Frank Lloyd Wright)之子設計，建在高聳紅杉林間的懸崖邊遠眺太平洋，如今卻毀於長年天災。

美聯社報導，坐落南加濱海富人區派洛斯福德斯(Rancho Palos Verdes)的旅人教堂又稱作「玻璃教堂」(The Glass Church)，教堂下方地基土壤每月的滑動量，目前已經達到空前的2呎以上。

與自然共存 也臣服力量

該教堂執行董事伯切特牧師(Rev. Dan Burchett)表示，「現在連走路都有危險，一切都在崩毀。就某種意義而言，自然正在展現它的力量。」

旅人教堂1951年竣工，教堂及其周遭場域同年對大眾開放，體現「有機建築」(organic architecture)的理念，即建築與周圍自然環境和諧共存。

伯切特自2000年來擔任該教堂主祭，他說：「透明玻璃引領人們進入自然境地，建築結構消失。」

派洛斯福德斯半島的懸崖是極具魅力的電影和婚禮拍攝取景地，卻也加速該地點的衰敗。

旅人教堂官網指出，教堂2023年12月被指定為國家歷史地標(National Historic Landmark)，孰料兩個月後便基於安全考量封閉，因為1956年葡萄牙灣(Portuguese Bend)土石流造成的影響每況愈下，這是該區幅員廣闊的古代土石流綜合體之一。

教堂建物損壞包括1949年的基石上出現一條長裂縫，停車場的柏油路面隆起，15呎高的玻璃板破裂，以及天花板和牆壁上的金屬條或框架扭曲。

旅人教堂的玻璃已破裂。(美聯社)
旅人教堂的玻璃已破裂。(美聯社)

盡速拆除材料 日後重建

工作人員與時間賽跑，盡速拆除教堂的原始材料以利日後重建；至於重建的地點，若地質穩定，希望能原址重建，或得擇地另建。

重建工程預計費時四年時間，保守估計要花2000萬元，且尚未計算可能要移到在地價高昂新據點的購地費用。

旅人教會已開始籌資，計畫2025年先進行第一階段1000萬元的修復工作。

伯切特說：「這些日子無疑很辛苦，令人哀傷。但我確信，我們會再次慶祝。」

伯切特4月曾表示，他已收到聖荷西(San Jose)的土地報價，派洛斯福德斯這個建築瑰寶有可能搬遷。但他也說，他和董事會致力於確保教堂及其遺產繼續存在，「我們認識到這座教堂對社區的意義，我們不會放棄這個夢想」。

旅人教堂因土地滑動宣布無限期關閉後，走向被拆除的命運。(美聯社)
旅人教堂因土地滑動宣布無限期關閉後，走向被拆除的命運。(美聯社)

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