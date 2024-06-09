我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

吃貨／日本拉麵的多重風貌

編譯周芳苑／綜合報導
熱騰騰的滑溜拉麵是許多人最愛的日本料理。(美聯社)
熱騰騰的滑溜拉麵是許多人最愛的日本料理。(美聯社)

熱騰騰的滑溜拉麵是許多人最愛的日本料理。在東京，排隊等一小時吃拉麵司空見慣，在美國、南韓、乃至於全球其他地區也受歡迎，而且發展出各式風味。

到東京，拉麵往往在顧客眼前現場烹製，起價約1000日元(6.5美元)，有各種口味、還有在地版。

廚師們正在準備拉麵的食材。(美聯社)
廚師們正在準備拉麵的食材。(美聯社)

全球流行 口味走向多元

在美國、南韓和其他國家，拉麵也日益受歡迎。追蹤銷售的NielsenIQ數據顯示，2000年以來，美國拉麵零售成長 72%，截至4月13日的52周，全美拉麵消費總值超過16億美元。

餐飲業研究諮詢公司Technomic稱，餐廳拉麵趨於多元化，傳統湯底之外開始出現各地飲食風，墨西哥連鎖店Del Taco最近推出碎牛肉Birria拉麵。

另有泡麵型包裝拉麵；可溯及1958年，當時食物匱乏，安藤百福(Momofuku Ando)在後院棚內發明泡麵，後來創立食品業巨頭「日清食品」(Nissin Foods)。

有些日本人每周光顧拉麵店二至三次，外來觀光客也大吃拉麵。

日本有家餐廳Shinbusakiya提供北海道經典菜餚，另一餐廳Nagi提供九州島南部的福岡融合菜，有綠色拉麵，看似義大利麵。

在東京長大的菲律賓裔美國人斯特里格爾(Striegl)將拉麵稱為「人民的食物」(people’s food)，許多國家各有獨創拉麵；拉麵最早可追溯到武士時代，一位將軍喜歡上中國麵條，自此開啟拉麵本土化之旅，發展至今。

疫情衝擊 冷凍拓展海外

東京商工研究中心(Tokyo Shoko Research)研究顯示，由於疫情、日圓貶值、小麥進口和能源成本上漲，日本拉麵店處境艱難。

冷凍專業拉麵外賣網站takumen.com是疫情下的受益者，在日本約有50萬訂戶。另一公司Gourmet Innovation 則與全日本250家頂級拉麵店簽約，銷售湯、麵條和配料包裝，可放到沸水裡加熱後享用，希望擴展到海外。

拉麵已發展出多種類。除不同湯料和口味，還可添加洋蔥、蒜末、薑或芝麻油以增風味，配料有豆芽、叉燒、水煮蛋或生雞蛋、海藻、稱為「menma」的發酵竹筍、碎蔥、煮熟捲心菜、荷蘭豆或玉米等各式選擇。

參加「東京拉麵之旅」的外國遊客，正在Shinbusakiya拉麵店大口吃拉麵。(...
參加「東京拉麵之旅」的外國遊客，正在Shinbusakiya拉麵店大口吃拉麵。(美聯社)

日本 疫情 南韓

上一則

地產／高鐵加持 蘋果谷房市起飛

下一則

料理功夫／綜合穀物粽子

延伸閱讀

日本必吃3樣平價美食 住日台人每天嗑：無敵好吃

日本必吃3樣平價美食 住日台人每天嗑：無敵好吃
高雄中學畢業典禮出現95歲日籍男 獲「遲到78年」畢業證書

高雄中學畢業典禮出現95歲日籍男 獲「遲到78年」畢業證書
日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽
塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝

塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝

熱門新聞

(圖／123RF)

封面故事／細打算 保險也可節稅

2024-06-02 13:12
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)

美國現象／二手精品交易轉熱 品牌經營隱憂

2024-06-02 02:22
聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（本報資料照）

封面故事／出國旅行手術 保險理賠好折騰

2024-06-02 15:15

移民故事／移民三部曲 26年 1+1=5

2024-06-02 12:04
長者出現肌無力的現象，要查出原因。圖為示意圖。（圖／123RF）

封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

2024-06-02 02:28
加強吞嚥功能4處穴位。（本報資料照片）

養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

2024-06-02 02:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親