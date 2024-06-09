吃貨／日本拉麵的多重風貌

熱騰騰的滑溜拉麵是許多人最愛的日本料理。(美聯社)

熱騰騰的滑溜拉麵是許多人最愛的日本 料理。在東京，排隊等一小時吃拉麵司空見慣，在美國、南韓 、乃至於全球其他地區也受歡迎，而且發展出各式風味。

到東京，拉麵往往在顧客眼前現場烹製，起價約1000日元(6.5美元)，有各種口味、還有在地版。

廚師們正在準備拉麵的食材。(美聯社)

全球流行 口味走向多元

在美國、南韓和其他國家，拉麵也日益受歡迎。追蹤銷售的NielsenIQ數據顯示，2000年以來，美國拉麵零售成長 72%，截至4月13日的52周，全美拉麵消費總值超過16億美元。

餐飲業研究諮詢公司Technomic稱，餐廳拉麵趨於多元化，傳統湯底之外開始出現各地飲食風，墨西哥連鎖店Del Taco最近推出碎牛肉Birria拉麵。

另有泡麵型包裝拉麵；可溯及1958年，當時食物匱乏，安藤百福(Momofuku Ando)在後院棚內發明泡麵，後來創立食品業巨頭「日清食品」(Nissin Foods)。

有些日本人每周光顧拉麵店二至三次，外來觀光客也大吃拉麵。

日本有家餐廳Shinbusakiya提供北海道經典菜餚，另一餐廳Nagi提供九州島南部的福岡融合菜，有綠色拉麵，看似義大利麵。

在東京長大的菲律賓裔美國人斯特里格爾(Striegl)將拉麵稱為「人民的食物」(people’s food)，許多國家各有獨創拉麵；拉麵最早可追溯到武士時代，一位將軍喜歡上中國麵條，自此開啟拉麵本土化之旅，發展至今。

疫情 衝擊 冷凍拓展海外

東京商工研究中心(Tokyo Shoko Research)研究顯示，由於疫情、日圓貶值、小麥進口和能源成本上漲，日本拉麵店處境艱難。

冷凍專業拉麵外賣網站takumen.com是疫情下的受益者，在日本約有50萬訂戶。另一公司Gourmet Innovation 則與全日本250家頂級拉麵店簽約，銷售湯、麵條和配料包裝，可放到沸水裡加熱後享用，希望擴展到海外。

拉麵已發展出多種類。除不同湯料和口味，還可添加洋蔥、蒜末、薑或芝麻油以增風味，配料有豆芽、叉燒、水煮蛋或生雞蛋、海藻、稱為「menma」的發酵竹筍、碎蔥、煮熟捲心菜、荷蘭豆或玉米等各式選擇。