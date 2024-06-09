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養生／保護心血管 別碰NG食物

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豬腦是高膽固醇食物第一名。(本報資料照片)
豬腦是高膽固醇食物第一名。(本報資料照片)

以台灣為例，十大死因有一半都是心、腦血管疾病及高血壓、糖尿病等慢性病，而這其中許多是與平常高膽固醇、高血脂的飲食習慣相關。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，高膽固醇食物第一名是「豬腦」等動物內臟，吃多恐讓壞膽固醇飆高。而大家很愛的含糖手搖飲也是三高地雷，當中翡翠檸檬、多多綠茶、珍珠奶茶又是含糖量前三名的邪惡手搖飲。

愛吃內臟 膽固醇暴高

譚敦慈提到，她有位親戚很愛吃動物內臟，尤其是豬腦，後來被檢查出膽固醇很高，尤其是壞膽固醇，後來更引發心肌梗塞，雖命救回來了，但腦部退化到不認得自己的太太了。

含糖量高 少喝手搖飲

要護心血管，除了少吃高膽固醇、高油脂的食物，譚敦慈也建議，含糖食物也要盡量少吃。像現在滿街的手搖飲料店，許多人餐後就順便買一杯飲料，實在不是很好的飲食習慣。

譚敦慈列出手搖飲含糖量前三名的大魔王分別為翡翠檸檬、多多綠茶、珍珠奶茶。譚敦慈指出，檸檬很酸，而為了壓制檸檬的酸度，勢必要加很多糖，因此喝一杯700C.C.翡翠檸檬，大約就有15顆方糖，相當驚人。她奉勸大家含糖飲料能不喝就不喝，即便喝「無糖珍珠奶茶」還是有糖，因為珍珠煮完要拌糖。

護心血管 4食物降血脂

現在許多人健檢都是一堆紅字，高膽固醇、血脂異常更是常見。已過60歲的譚敦慈飲食相當節制，膽固醇沒有紅字，她也傳授自己的養生觀念，每天必吃「四種食物」降血脂護心血管，就是魚、核桃、豆漿及雙梨優格。

譚敦慈透露，她早餐習慣吃「雙梨優格」，就是用鳳梨與酪梨拌無糖優格，不過她提醒酪梨熱量很高，不要吃太多，像她都會買比較小顆的酪梨，一天吃半顆。然後每天一杯含渣豆漿、4顆無調味核桃。一周吃2次魚，但盡量不要吃汞含量高的大型魚。她建議可吃鯖魚、秋刀魚及虱目魚，因其Omega-3含量較高。

雖說要民眾注意少吃高脂、高膽固醇食物，但不代表都不要吃肉類，或是粗茶淡飯隨便吃，尤其上了年紀容易發生肌少症，所以蛋白質一定要補充足夠。

譚敦慈曾說，自己在60歲以後格外重視蛋白質的攝取，她說「最怕各位年紀一大就開始養生，所有的菜清蒸、水煮，不加油、不加鹽，很難吃」，反而讓食欲變差。

「還有許多人一開始養生就不吃肉，這也是錯誤觀念。」譚敦慈說，每人每天應攝取足夠的蛋白質，約是每餐一個手掌心大的份量，同時搭配一點堅果，讓自己有好的油脂攝取。

要護心血管，除了少吃高膽固醇、高油脂的食物，含糖食物如珍珠奶茶（右圖）也要盡量少...
要護心血管，除了少吃高膽固醇、高油脂的食物，含糖食物如珍珠奶茶（右圖）也要盡量少吃。(本報資料照片)

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