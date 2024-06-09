我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

醫藥／糖尿病急性腎損傷 新藥解危

趙容萱

一名罹糖尿病的68歲徐姓男子，因尿量少很多、雙腳水腫，體重近百，呼吸困難，就醫發現是急性腎損傷，引發的全身水腫與肺積水、心臟衰竭。經藥物治療，加上為保護心腎也使用新型控糖藥後病況穩定，腎臟病從第四期回到第三期，減重14公斤，出院後持續用藥，成功回復到原本生活。

台灣台中榮總腎臟內科醫師鍾牧圻說，糖尿病是慢性腎病主要風險因子，糖尿病新型控糖藥「SGLT2抑制劑」可從尿液排糖、鈉離子等，保護血壓、心腎，可降低末期腎臟病發生和心腎相關的死亡。該研究分析台灣健保資料庫發現，使用此藥可有效減少34%的急性腎損傷以及44%需要緊急洗腎的風險，成果已發表在國際期刊內科期刊「The Journal of the American Medical Association (JAMA)」。

鍾牧圻表示，老翁就醫後診斷發現是急性腎損傷引發的全身水腫與肺部積水，也發現有大量的尿蛋白和心臟衰竭，醫療團隊使用心臟衰竭的用藥和利尿劑，同時為了保護他的心腎功能，也使用控糖藥，症狀大幅好轉，體重也從96公斤減至82公斤，順利出院，病患持續使用控糖藥，至今維持良好心、腎功能。

老翁表示，就醫當時體重幾乎近百公斤，「狀況很糟糕」，兩隻腳很腫，呼吸困難，經接受藥物治療，出院後持續用控糖藥，現在恢復良好，回歸原本正常的生活。

鍾牧圻表示，台灣腎臟醫學會發表的慢性腎臟病臨床診療指引中，高度建議使用此藥以減少腎絲球過濾率下降，末期腎臟病發生和心臟腎臟相關的死亡。

健保 減重

上一則

醫藥／三高傷口久未癒 動脈阻塞恐截肢

下一則

醫藥／痔瘡或大腸癌？ 怎分辨血便

延伸閱讀

營養師教健康吃粽 低鹽低脂配高纖無負擔

營養師教健康吃粽 低鹽低脂配高纖無負擔
日本紅麴保健品 軟毛青黴酸證實傷腎

日本紅麴保健品 軟毛青黴酸證實傷腎
「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎

「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎
猛灌整打啤酒 助排結石40年 腎水腫受損險報廢

猛灌整打啤酒 助排結石40年 腎水腫受損險報廢

熱門新聞

(圖／123RF)

封面故事／細打算 保險也可節稅

2024-06-02 13:12
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)

美國現象／二手精品交易轉熱 品牌經營隱憂

2024-06-02 02:22
聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（本報資料照）

封面故事／出國旅行手術 保險理賠好折騰

2024-06-02 15:15

移民故事／移民三部曲 26年 1+1=5

2024-06-02 12:04
長者出現肌無力的現象，要查出原因。圖為示意圖。（圖／123RF）

封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

2024-06-02 02:28
加強吞嚥功能4處穴位。（本報資料照片）

養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

2024-06-02 02:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親