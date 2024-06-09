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醫藥／痔瘡或大腸癌？ 怎分辨血便

陳雨鑫
痔瘡最常以「血便」症狀被察覺，但不是所有血便都是痔瘡，也可能是大腸癌引起；示意圖。 (圖／123RF)
痔瘡最常以「血便」症狀被察覺，但不是所有血便都是痔瘡，也可能是大腸癌引起；示意圖。 (圖／123RF)

俗話說「十人九痔」，生活習慣改變，久坐、久站、飲食等因素，幾乎人人都有輕重不一的痔瘡問題。痔瘡最常以「血便」症狀被察覺，但並不是所有的血便，背後代表的都是痔瘡，也可能是大腸癌引起。

出血點不同 顏色有差

台灣台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科專任主治醫師陳嘉哲表示，排便出血，第一時間先觀察血液顏色，是鮮紅色還是暗紅色？如果是鮮紅色，可能有二種情形引起，一種是便便太硬導致肛裂、衛生紙擦拭太過用力；另一種是痔瘡血管破裂。鮮紅色的血便大多不會威脅到性命，但也可能是左側大腸出血所致，位置靠近肛門口，糞便也會呈現鮮紅色的血便，左側大腸出血則可能是大腸癌的症狀之一，建議觀察一周後，排便時仍鮮血直流，應盡速就醫。

若血便的血液顏色屬於「暗紅色」，顯示在糞便產生時，糞便就已與血液接觸，很可能是上消化道出血、大腸直腸出血。陳嘉哲指出，如果是上消化道出血的糞便顏色，通常會幾近「黑色」，但出血量超過60㏄以上，且血液未經過消化液作用就排出，出血量愈大顏色就會愈鮮紅。如果出血位置是在小腸或右側大腸，糞便多呈現「暗紅色」。

排便不乾淨 症狀有差

痔瘡常見症狀：血便、肛門有腫大的異物感、肛門口有搔癢或灼熱感、直腸肛門會觸痛或持續疼痛、有塊狀物從肛門脫出、貧血等。

大腸癌常見症狀：血便、排便習慣改變、血便有黏液、體重減輕、排便不乾淨、時常腹痛、貧血等。

出現血便 通常已晚期

陳嘉哲表示，當大腸癌出現症狀時，特別是「血便」，通常都已經是晚期。大腸癌的形成需要一定的時間，大腸癌的發生與細胞基因改變有關，當生活習慣改變，嗜吃紅肉等，都會刺激腸道，腸道細胞病變初期會形成管狀腺瘤，管狀腺瘤形成後約三到五年就會變成癌症

形成大腸癌腫瘤後，可能會有各種因素開始出血，初期都屬微量出血，等到出血量變大時，有明顯的血便，或腫瘤大到讓患者有感覺，通常癌細胞都已轉移，其餘症狀包含體重減輕或排便不乾淨等，都難讓患者主動察覺，因此早期篩檢格外重要。

大腸癌好發於50歲以上的民眾，陳嘉哲表示，糞便潛血檢查準確度高達九成以上，現行的糞便潛血檢查是採取抗體方式偵測紅血球，不會因為吃了豬血、鴨血等食物造成誤判。

不過，糞便潛血檢查的結果，無法判別是痔瘡造成的出血，還是腫瘤造成的。揪出早期大腸癌最佳的方式仍是照大腸鏡，可以透過大腸鏡監測腸道內是否有息肉，透過切片等方式確認息肉是惡性還是良性，在腺瘤發展的過程中，就先早期發現，並介入治療。

陳嘉哲建議，如果家族沒有大腸癌家族史，30歲後，可以自費檢查一次大腸鏡，沒有息肉的話，可以五年後再檢查，如果有息肉則建議每二年再檢查一次。

近年大腸癌患者有年輕化的趨勢，與飲食及生活習慣改變有相當大的關係，陳嘉哲建議，50歲以上一定要至少一次大腸鏡檢查，後續則建議每兩年檢查一次。

腫瘤 癌細胞 癌症

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