我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

養生／3瘦身飲食法 吃對才有效

陳雨鑫
168斷食法是所有間歇性斷食法中最常被使用的方法，一天禁食16小時、進食8小時。（本報資料照片）
168斷食法是所有間歇性斷食法中最常被使用的方法，一天禁食16小時、進食8小時。（本報資料照片）

減重方法推陳出新，許多減重族群都曾嘗試過，最終仍有不少人卡關而放棄。台灣基隆長庚醫院營養治療科營養師黃寶嶔說，坊間減重方法五花八門，近年最流行生酮飲食、168間歇性斷食、極低熱量飲食法，無論是哪種方法，減重者都需要先了解BMI值，計算方法為：體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，數值結果大於等於24，建議應減重改善，避免增加慢性病發生的機率。

生酮飲食→腎、心血管病友不適合

生酮飲食是限制「碳水化合物」的攝取，不吃米飯、麵、麵包等，改以高脂的肉類、起司、奶油、堅果等高脂肪與蛋白質食物為主，當身體無法製造足夠的葡萄糖提供能量時，身體會改以分解「脂肪」所產生的「酮體」做為替代能源。

黃寶嶔表示，大量的酮體需要腎臟代謝，若是腎功能不佳或有心血管疾病，並不適用生酮飲食。依「成人肥胖防治實證指引」指出，生酮飲食短期內可以在醫護人員及營養師監督下達到效果，但不可以作為長期的飲食營養介入方式。

168間歇性斷食法→進食熱量過高會破功

168斷食法是所有間歇性斷食法中最常被使用的方法，做法是一天24小時內禁食16小時、進食8小時，禁食期間不吃含熱量的食物，可喝水、無糖茶或低熱量黑咖啡

黃寶嶔指出，間歇性斷食能幫助身體提高新陳代謝，提升腎上腺素並降低胰島素，幫助血糖控制，讓身體更有效的運用脂肪當主要能量來源。但進食8小時期間，如果攝取熱量過高食物，168斷食依舊無效。

極低熱量飲食法→易復胖、疲倦、脫髮

極低熱量飲食法是每天攝取熱量控制在400到800大卡，達到快速減重效果。黃寶嶔並不建議減重採取此方法，研究指出，使用極低熱量飲食法，可增加第二型糖尿病患者的胰島素敏感性，短期減重效果很顯著，但可能出現疲倦、無力甚至有脫髮情形，且容易復胖。

黃寶嶔說，快速減重對於身體的負擔大，以一名不常運動的男性來設計減重方針，基礎代謝率若為1800大卡，會先建議熱量攝取調整為基礎代謝率的大卡數，再以每周調降500大卡的方式，最低降至每天1000大卡，逐步達到理想體重的目標。

飲食適應後，開始給予運動處方，由於活動量變大，熱量攝取也會逐步調高一些，前後至少要花半年，才能讓身體穩定，後續也不會因為突然一頓大餐，食欲大開，又無法恢復過往的飲食方式，而是可以繼續維持體態。

減重 咖啡 心血管疾病

上一則

娛樂／「 芙莉歐莎」賣不動 好萊塢頭痛

下一則

養生／保護心血管 別碰NG食物

延伸閱讀

喝檸檬水助減肥？ 飲食學者：這三種方式更有效

喝檸檬水助減肥？ 飲食學者：這三種方式更有效
新藥相助…112公斤科技業男子 3個月減5公斤

新藥相助…112公斤科技業男子 3個月減5公斤
北大開設「減肥神課」 最高紀錄有學生一學期減重這麼多

北大開設「減肥神課」 最高紀錄有學生一學期減重這麼多
諾和諾德減重針出現勁敵 美藥廠將推類似藥 月付199美元

諾和諾德減重針出現勁敵 美藥廠將推類似藥 月付199美元

熱門新聞

(圖／123RF)

封面故事／細打算 保險也可節稅

2024-06-02 13:12
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)

美國現象／二手精品交易轉熱 品牌經營隱憂

2024-06-02 02:22
聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（本報資料照）

封面故事／出國旅行手術 保險理賠好折騰

2024-06-02 15:15

移民故事／移民三部曲 26年 1+1=5

2024-06-02 12:04
長者出現肌無力的現象，要查出原因。圖為示意圖。（圖／123RF）

封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

2024-06-02 02:28
加強吞嚥功能4處穴位。（本報資料照片）

養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

2024-06-02 02:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親