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養生／吃+曬太陽…4招補足維生素D

李青縈

有些人維生素D長期不足或缺乏，醫師表示，多數民眾都在室內工作，難曬到太陽，加上從飲食獲得的有限，因此想要避免維生素D異常，還是應視情況補充保健食品。

根據統計，男性有將近85%維生素D異常，女性則是將近90%未達建議值。台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，雖然男女確實有落差，但實際差距不如想像中大，過往認為女性追求美白防曬，而男生比較不怕曬太陽。

維生素D若長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統，增加罹患各類疾病風險，如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病；近年更有研究指出，維生素D控制體內多數組織中細胞訊息的傳遞，因此也會影響細胞功能（如增殖、分化、凋亡）。

補充維生素D的四項原則：

一、適當日照：陽光是轉換維生素D的重要來源，要留意曝曬時間，建議於每日10:00~14:00，曬至少10到15分鐘，但最好避開正中午的陽光，避免曬傷；注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。

二、多攝取富含維生素D的食物：推薦的「陽光」食物分別是黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。

三、適量補充保健食品：推薦選擇D3形式的維生素D保健食品，也可選擇添加維生素K的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。

四、定期檢測：除了每年健檢時建議將維生素D檢測納入自身健檢項目中外，也建議有定期補充維生素D保健食品者，每三至六個月進行回測，才能第一線掌握身體健康狀況，了解補充成效。

檢測 癌症 憂鬱症

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