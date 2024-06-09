我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

移民專頁／綠卡身分申請配偶 需等排期

鄭毅律師

讀者問：

問一下跟綠卡結婚的排期到底是怎麼樣的。我看到現在的表上都還是2020年，可是卻聽說我朋友幫她前夫2021年辦的，然後幾個月就下來了。她說可能薪資會有影響？我一直以為跟綠卡結婚要很長的排期，現在搞得我有點不懂到底是如何的。律師可否說一下？

答:

1， 綠卡身分申請配偶，屬於親屬移民第2.A 類，因為每年有移民名額的限制，而申請的人往往要多於移民配額，所以是需要有排期的，排期排到後才有資格被批准綠卡或移民簽證

2，在2019年7月到2023年3月這一段，出現比較例外的情況（主要是疫情原因導致境外移民減少），這類移民一直有名額，不需要排隊。和永久居民結婚後，可以直接遞交綠卡申請。你說你朋友幫她前夫2021年遞交的申請，應就是屬於這種情況。

3，從2023年4月開始，永久居民申請配偶和未成年子女，重新有了排期。目前的排期是排到2021年11月15日，即此日期之前遞交 I-130申請的，才有資格被批准綠卡。

4， 如你和你配偶在美國境內，且符合簽證看板(Visa Bulletin) B表的條件（即真正的排期還沒有排到，可以先遞交申請的日期），可以先遞交I-130 和I-485 全套材料，但在等排期間需一直保持合法的身份。目前B表排到2023年9月1日。

綠卡 移民 簽證

上一則

移民專頁／等綠卡期離境 可申請加急回美紙

下一則

移民專頁／交換生嫁公民 能再申請大學嗎？

延伸閱讀

拜登收緊邊境衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈

拜登收緊邊境衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈
拜登祭最嚴庇護禁令 連7天每日逾2500無證客「立即關邊境 」

拜登祭最嚴庇護禁令 連7天每日逾2500無證客「立即關邊境 」
趙美心對拜登總統限縮庇護措施失望

趙美心對拜登總統限縮庇護措施失望
民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴

民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴

熱門新聞

(圖／123RF)

封面故事／細打算 保險也可節稅

2024-06-02 13:12
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)

美國現象／二手精品交易轉熱 品牌經營隱憂

2024-06-02 02:22
聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（本報資料照）

封面故事／出國旅行手術 保險理賠好折騰

2024-06-02 15:15

移民故事／移民三部曲 26年 1+1=5

2024-06-02 12:04
長者出現肌無力的現象，要查出原因。圖為示意圖。（圖／123RF）

封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

2024-06-02 02:28
加強吞嚥功能4處穴位。（本報資料照片）

養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

2024-06-02 02:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題