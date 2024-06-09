移民專頁／綠卡身分申請配偶 需等排期

讀者問：

問一下跟綠卡 結婚的排期到底是怎麼樣的。我看到現在的表上都還是2020年，可是卻聽說我朋友幫她前夫2021年辦的，然後幾個月就下來了。她說可能薪資會有影響？我一直以為跟綠卡結婚要很長的排期，現在搞得我有點不懂到底是如何的。律師可否說一下？

答:

1， 綠卡身分申請配偶，屬於親屬移民 第2.A 類，因為每年有移民名額的限制，而申請的人往往要多於移民配額，所以是需要有排期的，排期排到後才有資格被批准綠卡或移民簽證 。

2，在2019年7月到2023年3月這一段，出現比較例外的情況（主要是疫情原因導致境外移民減少），這類移民一直有名額，不需要排隊。和永久居民結婚後，可以直接遞交綠卡申請。你說你朋友幫她前夫2021年遞交的申請，應就是屬於這種情況。

3，從2023年4月開始，永久居民申請配偶和未成年子女，重新有了排期。目前的排期是排到2021年11月15日，即此日期之前遞交 I-130申請的，才有資格被批准綠卡。

4， 如你和你配偶在美國境內，且符合簽證看板(Visa Bulletin) B表的條件（即真正的排期還沒有排到，可以先遞交申請的日期），可以先遞交I-130 和I-485 全套材料，但在等排期間需一直保持合法的身份。目前B表排到2023年9月1日。