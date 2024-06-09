移民專頁／等綠卡期離境 可申請加急回美紙

申辦綠卡期間，如果需要離開美國，可向移民局申請緊急回美紙。(圖／123RF)

讀者問：

我是美國公民 ，正在為父母辦綠卡 。2023年初，我在網路上遞交I-130，基本上同時也郵寄出了I-131和I-485申請。當年3月，他們順利打了指紋。2024年1月，母親的I-130單獨先批了，但父親的沒動靜。2024年1月，我打電話給USCIS，得知他們I-485申請還在National Benefit Center，但顯示Interview waived，準備下發field office。 2024年2月，我打電話給USCIS，還是說在NBC。目前I-131申請已經超出了normal processing window，但I-485還沒超出window。我網路上已經發過I-131的e-request，只收到敷衍答覆說processing delayed。老人們急著想回國，請問他們現在該怎麼辦？

答：

如果你父母有緊急的情況，需要在15天內離開美國，可向移民局 申請緊急回美紙(advance parole)。美國移民局認可的緊急情況包括：

迫切需要在有限時間內前往接受醫療的請求者。由於家庭成員或親密朋友去世或重病而迫切需要旅行。申請者及時申請了回美紙但其案件仍懸而未決，現在必須在15天內因緊急或關鍵的專業、學術或個人承諾需要出國旅行。

申請緊急回美紙，可致電移民局客服中心，或透過自己的移民局帳戶「我的預約」請求預約。如果你父母的情況符合緊急處理條件，移民局將為他們安排與當地移民局辦公室預約。

去當地移民局辦理緊急回美紙時，需攜帶以下文件：

• 填妥並簽署的I-131表格（旅行證件申請表），以及任何適用的申請費（注意：即使你父母已經有待處理的I-131表格，他們仍然需要提交新的I-131表格，並繳納費用）。

• 支持旅行證件資格的證明。

• 證明迫切需要旅行的證據。

• 兩張護照式照片。