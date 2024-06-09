移民專頁／涉道德敗壞罪 移民需申請豁免

讀者問：

我的女朋友十年前在美國因為經濟問題在新澤西上過刑事法庭，具體原因和某些銀行賣房給信用不夠的華人貸款一樣，但她的悲劇是老闆不管，所以她最後被判了要在教會裡做社工幾百個小時，而且要每月償還政府兩、三百元。她當時是只有工卡，身分還沒辦理。她在做了社工幾個星期，和交了幾個月的償還費後，因為家裡老媽病重，所以就買了機票回到中國了。我的問題是，這事已經過去十年了。請問：我可不可以用我美國公民 的身分和她結婚，申請她來美國？還是我幫她做未婚妻簽證 來美，90天內結婚？哪個更好？我知道，她的案子沒有結案。根據移民 法，她簽證時會如實交代，這樣，她是否還有機會獲得簽證或移民綠卡？

答：

1、根據你提供的情況，你女朋友應有個刑事案子還沒結案。在這種情況下，她應該先諮詢刑事律師。如果違反保釋的條件，刑事案件沒有結案就離境，法院通知上庭沒去上庭，有可能會導致法院簽發通緝令。刑事律師可以聯絡法院和政府律師，確認案子的狀態，了結案子。

2、刑事案件解決後，需要拿到法院的結案報告，再諮詢移民律師，評估是否會影響移民，是否需要豁免。不清楚你女朋友的案子，最後被定為哪一項罪名。根據移民法，如果涉及道德敗壞的犯罪(Crimes involving Morale Turpitude) ， 通常不可以移民。只有在兩種情況下，申請人雖犯道德敗壞罪，但不構成禁止入境的理由。

第一種為「青少年犯罪例外」(Juvenile Offense Exception)， 即犯罪時外籍人士尚未滿18歲，申請入境時，距離犯罪發生並且申請人從監獄或懲戒中心被釋放已經超過五年。

第二種情況為「輕微犯罪例外」(Petty Offense Exception)，即只有一項犯罪，且申請人被控的罪行可以被判的最長刑期不超過一年，申請人實際被判刑期不超過六個月。如果不是上述的兩種例外情況，則需要申請豁免。

3、因你是美國公民，如果她被定的罪是涉及道德敗壞的罪，她仍有資格申請豁免。如豁免被批准，她則可以移民。