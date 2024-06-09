理財百科／配偶去世 為何信用分數會下降？

研究顯示，對信用分數最不利的事情之一就是配偶去世。(美聯社)

研究顯示，對信用分數最不利的事情之一就是配偶去世。今日美國報(USA Today)報導，失去另一半，在情感上自然是極大的打擊，但除了面對喪偶悲痛之外，獨自生活所面臨的財務挑戰也不容忽視。

俄亥俄州 立大學的調查顯示，當伴侶去世時，還活著的人信用分數會受到影響，而較低的信用分數通常會困擾失去配偶者長達兩年。這項調查凸顯了配偶去世後，可能會出現的財務困難。

配偶去世所造成的經濟損失是顯而易見、也有據可查，例如失去另一份工作收入、社安金或退休金 福利；但許多與財務有關的負擔並未減輕，例如支付每月帳單、追查帳戶號碼與密碼、處理以配偶名義持有的帳戶或債務。這些一旦稍有延滯，便可能導致逾期還款與信用分數降低。

研究人員表示，當未亡伴侶不是日常支付帳單的一方時，一切都會變得更加困難；由於性別角色與壽命不同，女性遺屬容易面臨這種困境。俄亥俄州立大學公共政策教授莫爾頓(Stephanie Moulton)表示，男性配偶先於女性去世的可能性要大得多，且通常是男性配偶在支付帳單。

新冠疫情 導致數十萬美國老年人失去配偶，莫爾頓與研究團隊針對50歲以上者「疫外」死亡後，伴侶所面臨的財務打擊進行調查。他們發現，存活者的信用分數(從300分到850分不等)平均下降了10分。

信用分數下降10分雖不是什麼大不了的事，但許多喪偶者的下降幅度遠較大幅，而即使是小幅下降也會讓人頭疼。

失去伴侶雖會大幅減少一些食品雜貨、機票、醫療費用等開銷，但房貸與車貸等其他費用往往維持不變。莫爾頓說，許多帳單都不會減半，因而導致財務捉襟見肘。