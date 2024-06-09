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當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

周日動動腦／猶太和巴勒斯坦人的祖先是哪個民族後裔

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在人工色素發明之前，哪一種專吃仙人掌的介殼蟲被當作紅色染料的來源？

2.吉卜力工作室的電影中，哪一部首次獲得奧斯卡最佳長篇動畫獎？

3.土耳其在第一次世界大戰之前是隸屬於哪一個帝國？

4.並非所有火山岩都含有鑽石，只有哪一種特殊的岩層才有可能找到它？

5.有一種原生於印尼蘇門答臘熱帶雨林的植物，所開的花聞起來有如屍臭，它叫做什麼？

6.在日本有《松濤館流》、《剛柔流》、《糸東流》及和《道流》四大流派的技藝是什麼？  

7.若追溯猶太人和巴勒斯坦人的祖先，他們都是古代哪個民族的後裔？  

8.菲律賓女性的篷袖細腰禮服因「皇后」伊美黛而聞名，這種服裝有個西班牙文名稱，中文譯音是什麼？

9.方尖碑是埃及文明在金字塔之外的另一特色，但現今擁有最多方尖碑的國家不是埃及，而是哪一國?  

10.世界各國曾經當過演員的總統有哪些？請找出三個人。

答案：1.胭脂蟲 2.神隱少女 3.鄂圖曼 4.金伯利岩 5.巨花魔芋 6.空手道 7.古迦南人 8.特爾諾 9.義大利 10.雷根、澤倫斯基、川普

義大利 澤倫斯基 奧斯卡

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