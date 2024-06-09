封面故事／袁氏後代 文革迫害受衝擊

袁家誠是袁世凱第10子的兒子，歷經坎坷。圖為他正在接受袁家淦的訪問。（賀筱岳提供）

撰寫袁世凱家族故事的袁家淦說，她去中國採訪前並不知道能遇到多少或哪位親友，所以書中故事多數令她驚訝。 「袁氏史記」書中寫了許多人物，但人物的著墨不同，經歷比較特殊的寫得比較詳細，普通親友就一筆帶過。 「訪談時，他們的年紀大都是六、七十歲，但近年都已陸續過世。」

袁氏家族受到衝擊較大的一次是文革。文革結束後，袁氏子孫在許多方面發展良好。現在，袁氏子孫分布在中港台、美、英、加拿大等地，從事醫師、教師、科學家、企業主管、藝術家、教授等，生活都很穩定。

龐大家族 兒女各有命數

袁家淦說，袁世凱1916年6月於57歲時因尿毒症不治而死亡。袁世凱有一妻九妾，共生育了17個兒子和15個女兒，而17個兒子又為袁世凱生下22個孫子、25個孫女，因此兒孫總人數達到79人，這是一個數量龐大的家族。

袁世凱逝世後，家產分給子女。按照書上所記，兒子每人分得8萬銀元的家產，女兒得到4萬銀元的嫁妝。他的夫人們都得到了一座小洋樓作為養老的地方，而妾侍無遺產，須依私蓄和兒女生活。

袁世凱最有名的兒子有四個：長子政治家袁克定，次子藝術書法家袁克文，五子冷傲詩人袁克權，六子商業家袁克桓。袁克桓是唯一不靠祖產創業的兒子。他善於經商，和親弟弟袁克軒共同經營煤礦，並另有洋灰公司、水泥廠等實業。坊間傳言：袁克定最有權力，袁克文最有才，袁克桓最有錢。解放後，袁克桓實業多數改為國營，煤礦股權也因袁克軒病逝，轉賣給別家。

她說，三子袁克良曾在太原第二輕工業局五金公司工作。四子袁克瑞乃典型的紈袴子弟，曾在父親稱帝時自比雍正，父親去世後精神失常，在1951年去世。五子袁克權擅長詩詞，著有「百衲詩選」等詩詞著作，1941年逝世。

袁世凱六子袁克桓是名商業家。(取材自百度百科)

其餘兒子皆默默無聞，分別為七子袁克齊、八子袁克軫、九子袁克玖、十子袁克堅、11子袁克安、12子袁克度、13子袁克相、14子袁克捷、15子袁克和、16子袁克藩，17子袁克友。

袁世凱的三個女兒不幸早夭，分別為排行第四、八、15。大女兒袁伯楨嫁給兩江總督張文駿之子張元亮，婚姻美滿。二女兒袁仲楨嫁給了晚清時期的一位大臣的孫子薛學海。三女兒真名原叫袁叔禎，後來改名為袁靜雪。14女袁祜禎為上世紀留美袁氏族人大家長，備受袁家騮等人尊敬。其餘女兒大多一生皆碌碌無為，都已病逝。

文革期間 子孫下放勞改

袁家淦說，袁氏家族受到最大衝擊的是文革期間所受的迫害。袁氏子孫都被掃地出門，下放到邊遠地區勞改，房產沒收，財產充公，家中保存的文物古董全部被燒毀。不過無論如何艱苦，袁家子孫大多堅持下去。

但是，也有人堅持不了或其他原因而出現意外。例如，袁世凱的第十子袁克堅娶民國陝西督軍陸建章的女兒陸氍秀為妻，生長子袁家禧，次子袁家誠，長女家立（夭折），次女家文。袁家禧在文革中受到迫害，選擇自殺身亡。袁克軫次女因病缺藥而去世。

獨自留在河南 的袁家惠，是袁世凱第17子袁克有的女兒。她和家人在內戰中失散，流浪數年回到河南老家，親人早都逃走。她最後和當地農民結婚，定居老家項城附近農村。

袁氏家風 政治以外發展

袁克桓第五女袁家蕊是他留在國內的女兒，袁家蕊在天津教數學至退休 ，其餘子孫在文革後都被平反，恢復正常生活。

袁家淦說，袁家有個袁氏家風，就是子孫絕不從政。袁家後人在上世紀和現在都不失袁氏家風，在科學、教育、商業上都有很大成就。在這方面，國內的袁氏子孫很多，以下主要舉出袁氏子孫在海外發展的例子。

袁克文次子袁家騮是著名核子物理學家，發現了宇宙射線中子的來源等。

袁家騮獨子袁緯承也是物理學家，現任科羅拉多大學教授，為美國科學院院士。袁家騮孫女袁婕達現為華盛頓郵報的記者。

袁家潔女兒葛蕾是台灣名演員。百度百科介紹，1975年，她參與台灣「情奇劇場」的演出，1978年參演電影「歡顏」與胡慧中搭戲而被大陸觀眾所認識。 1997年，她與陳道明、翁虹、孫翠鳳合拍古裝戲說劇「女巡按」，在劇中飾演風四娘，這是她第一次到大陸拍戲。

「袁氏史記」作者袁家淦原為紐約市立大學李曼學院教授、圖書館購書部主任，現已退休，安享晚年。他的次子朱維龍為美國跨國廣告公司財務總裁。她說，她的媳婦是韓裔 ，生有兩個兒子，兒子媳婦一家生活美滿。