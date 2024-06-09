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每周一書／《吃的藝術》顛覆味蕾的想像

世界新聞網
《吃的藝術：42個飲食行為的思考偏誤》
《吃的藝術：42個飲食行為的思考偏誤》

《吃的藝術：42個飲食行為的思考偏誤》一書徹底顛覆你對「吃」的想像，讓你吃得更聰明、更知性、更享受。

鋪天蓋地的產品廣告和健康常識，令大腦無法正確思考，讓我們不自覺地瞎吃又瞎買。本書作者從行為心理學、神經科學、社會學、經濟學、飲食文化的角度切入，搭配令人會心一笑的全彩插圖，闡述大腦、潛意識和種種外力如何影響人類的感官體驗、品味和食欲，以及我們該如何重拾飲食的主控權。教你破除飲食迷思，做個聰明的吃貨。

「法蘭克福匯報」（F.A.Z.）書評寫道「作者梅蘭妮‧穆爾與狄安娜‧馮寇普聯手打造這本《吃的藝術》，指出營養趨勢雖然不斷推陳出新，我們卻忽略了真正重要的問題：為什麼我們喜歡某些食物，不喜歡某些食物？我們要怎麼知道自己已經飽了？飲食如何影響我們的情緒？心理又如何影響我們的飲食抉擇？此書從行為心理學和神經科學領域的角度解析我們的味覺，以及飲食層面的大小事，這些驚人的事實不僅左右了我們的健康，更關乎我們能否盡情享受『吃』這件事。」

鄭國威在「專文推薦」中提到：

科學家每天都在問自己三個對人類來說最重要的問題：我是誰、我從哪裡來、我中午要吃什麼。

好吧，上面這句話是胡扯的。但不只是科學家，在看這本書的你可能也跟我一樣，每天都在苦思那最後一個問題。

像我一樣每天中午都外食的上班族很多，我跟同事甚至討論過要不要乾脆轉行去做「中午要吃什麼」 App ，因為不但自己每天都用得著，而且比起科學傳播市場大不少。可惜我們動作慢。你只要上手機應用程式市集去搜尋，會發現類似的 App 已經好多個。

即使如此，每天還是都得吃，而每次吃之前，就得綜合無數條件，做出風險不明的抉擇，這實在是把現代人逼得有點緊。我們在吃之前得要處理的認知關卡並不只是如此。一下子生酮飲食紅了，一下子防彈咖啡夯了；一下子超級食物紅藜誕生了，一下子冷壓果汁高尚了；一下子有人說只該吃菜，一下子有人說只該吃肉；一下子早餐是最重要的一餐，一下子早餐最好少吃甚至別吃；一下子有人說該多吃魚，一下子有人說不該吃魚，當然也有人說要沒魚吃了，準備開始吃蟲補充優質蛋白質吧。

如果你也被這些不請自來、徒增困擾的資訊搞得想吃土，那麼就先來嗑這本《吃的藝術》吧。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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