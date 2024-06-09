美國現象／今年滿65歲者增 新退休產品搶食大餅

今年每月有1萬多人達到傳統退休年齡，史上最多。(美聯社)

今年年滿65歲的美國人比以往任何時候都多，而且這個數字未來幾年內將會進一步攀升。它推動了各式最新的退休產品大規模推出，但良窳參差不齊。

★日均逾萬人 達退休年齡

根據終生收入聯盟最近的報告，2024年平均每天將有1.12萬名美國人達到傳統退休年齡。

這種激增，加上最近生效的新立法，導致愈來愈多金融產品承諾無論活多久都支付年金支票。但有些選項一旦確定就很難回頭，而且由於有些方案太新，其優缺點尚未得到徹底研究。

有些工作提供工會資助的年金保險。有了固定福利退休金 ，退休儲蓄 和投資的負擔就落在雇主、而不是員工身上。這些計畫通常為員工提供終身年金，具體取決於該人的薪水以及在公司工作的時間。

然而，與前幾十年相比，提供退休金計畫的工作更難找到。過去40年固定繳款計畫、又稱401(k)計畫已經取代了退休金計畫。根據投資企業協會的數據，美國人目前在401(k)計畫中持有超過7兆元。

這些類型的退休計畫將儲蓄和投資的工作交給員工。透過401(k)計畫，退休人員有責任確保他們不會耗盡資金。許多人無法為退休儲蓄足夠的錢，因此可能會嚴重依賴工作期間累積的社會安全福利，但這些福利並不夠多。根據社會安全管理局的數據，今年退休者的平均每月支票為1915元。即使是職業生涯中收入最高的退休人員，根據退休時的年齡，也能拿到2710元到4873元之間的支票。

此外，數百萬的員工無法獲得職場儲蓄計畫，或即使有也不會參與。根據聯準會2022年的數據，近50%的人在退休帳戶中沒有任何存款。

勞動經濟學家兼社會研究新學院教授吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)在談到401(k)制度時說：「它在結構上有缺陷。」

★金融公司 趁機填補空白

然而，今年雇主資助的計畫發生了一些變化。一項名為「安全法案2.0」的新法律允許企業為員工提供401(k)計畫中的終生年金產品。

新進的金融公司趁機填補市場空白，其最新投資與傳統退休金的承諾很類似：都提供終生可資依靠的薪水。

今年4月，貝萊德推出一款名為LifePath Paycheck的新基金產品，這是一款特定日期退休基金，投資於離退休愈近的低風險資產。不同之處在於：它可以選擇購買貝萊德推薦的年金。加入貝萊德特定日期基金並選擇透過職場計畫購買年金的人，無須繳納通常購買年金時須支付的典型銷售佣金。但只有在401(k)計畫內擁有管理帳戶並根據其資產支付管理費的情況下，才能加入該基金。

Nationwide也為401(k)參與者提供了一個新的特定日期基金，並提供年金選項，名為Income America 5ForLife，不過結構與貝萊德產品不同。只要加入基金，在退休時將可自動獲得年金付款，這些付款將以退休時餘額的5%計算。該產品承諾繼續支付該金額，即使帳戶餘額已用完。與傳統年金不同，如果不希望收到年金付款，可以一次提領所有資金而不會受到處罰。

Nationwide退休解決方案總裁史蒂文森(Eric Stevenson)表示，「這是一個全新的新興領域」、「不再是你父執輩年代的年金」。

★也有缺點 買家必須當心

這兩種產品均可與抵稅401(k)儲蓄或稅後Roth 401(k)儲蓄一起使用。

目前，它們僅適用於提供此類服務企業的員工，並且僅限他們在職場儲蓄計畫內擁有管理帳戶時才可用。

吉拉杜奇警告，這些產品不是免費的。她建議，如果可能的話，退休人員應該選擇自己管理儲蓄，「這樣麼你就不需要支付任何費用，也不需要支付別人的利潤。」

但對於尋求年金領到死的退休人員來說，其中一些新產品可能很有吸引力。

然而，它們可能還有其他缺點：與其他年金一樣，如果選擇在去世後將福利轉移給配偶，每月支領的年金可能會更少，而且年金通常不允許將支票轉移給子女而無須支付額外費用。

年金的操作可能會令人困惑，而且很多年金計畫在敲定後很難提領。

還有通貨膨脹問題。年金不一定提供隨通貨膨脹調整的付款，這意味著隨著年齡增長，保證工資的價值會隨著時間的演進而下降。

換句話說，買家始終要小心。穩定的薪水，即使是與傳統退休金相當，也可能不是完美的解決方案。