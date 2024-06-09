旅遊／加州8天 盡覽名勝遊樂園

海洋世界水族館，觀賞海豚表演。(圖／楊世勝提供)

加利福尼亞(California)地處美國西部太平洋沿岸，是美國人口最多、也是最富裕的一個州。美國西部的大城舊金山 、洛杉磯、聖地牙哥氣候溫暖宜人。有著名的優勝美地國家公園、海洋世界、迪士尼 樂園、好萊塢環球影城等遊樂場。這裡人傑地靈，有著名的史丹福大學、加州理工學院、柏克萊加州大學 ，還有雲集世界級高科技公司及創新中心的矽谷。以前來此參加過學術會議和進修學習，也遊覽過不少景區，但這裡對我有眾多的吸引力和留戀之處。這次我是參加了旅行團從波士頓飛抵洛杉磯，展開加州的八天之旅。

早晨在風和日麗中從洛杉磯出發，前往加州最美麗的海港城市聖地亞哥(SanDiago)，經過二個多小時的車程，抵達這個太平洋沿岸的濱海之城。它位於美國本土的最西南角， 以溫暖濕潤的氣候和眾多沙灘著稱，是加州的第二大城，也是重要的海軍基地，原本有尼米茲號和雷根號兩艘航空母艦、數艘核潛艇以及其他軍艦以聖地牙哥為母港，目前雷根號已移防日本。我們乘船觀賞了海濱風光，沿岸可看到許多軍艦，包括航空母艦停泊在港灣。接著遊覽了世界最大的海洋主題公園海洋世界。

海洋世界 觀海豚表演

聖地牙哥海洋世界(SeaWorldSanDiago)位於風景優美的米慎灣，1964年3月21日開幕以來，已經接待超過1億遊客，是南加州必遊景點。這個以海洋資源及生態環境保護為主題的樂園，有動物表演秀、各類水族館和各種遊樂設施，其中最受歡迎的表演，是重達2噸的殺人鯨和訓練員的互動驚駭表演；海豚、海獅、海獺們跳躍翻肚皮等動作，也讓孩子們興奮不已。

加州第一歷史文化名城舊金山(SanFrancisco)，是一座多元化城市，半數居民岀生在外國，18世紀早期抵此的西班牙、墨西哥探險者，奠定了舊金山的城市基礎；淘金熱又從世界各地吸引來狂熱分子，早期華人移民為追尋黃金而來，之後則為了建造加州橫貫鐵路；接下來又陸續建立了義大利、中國城、日本城等新社區。

舊金山金融區是美國重要商業中心之一，舊金山灣區為美國人均生產額最高的地區，此地氣候冬暖夏涼、天空蔚藍如洗、海灘嫵媚多姿，還有維多利亞式住屋和浪漫有趣的電纜車(CableCars)，被公認為全美最美的城市之一。

漁人碼頭 亮麗風景線

我們首先遊覽了漁人碼頭(Fisherman’s Wharf)，這裡原本是義大利漁民出海捕魚的港口，附近海域盛產鮮美的螃蟹、蝦子、烏賊，目前聚落成海鮮餐廳和螃蟹攤的一條街，從11月到次年6月供應舊金山最著名的石板蟹，我們當然不會放過大吃一頓。此外，在附近的39號碼頭區，可以看到一道亮麗的風景線，眾多海獅慵懶地躺在木板上作日光浴，有的不斷搖擺肥胖的身軀，有的仰頭發聲以吸引眾多目光，一點也不害怕人類，身旁還聚集了不少遊客圍觀攝影。

隨後我們在漁人碼頭登船遊覽了舊金山海灣，近距離接觸金門大橋(GoldengateBridge)、海灣大橋、天使島、惡魔島。雄偉壯觀的金門大橋啓用於1937年，用來連通舊金山和墨林郡，共六線車道加一條步道，是當時最長、最高懸吊建築的世界聞名大橋。

建於1937年的金門大橋。(圖／楊世勝提供)

羅馬藝術宮 古典浪漫

舊金山素以其有完整的繪畫、雕塑、攝影、文物等藏品而自豪。也有眾多的現代藝術博物館，是美國西部的藝術中心。在導遊帶領下，我們參觀了新古典風格的羅馬藝術宮(RomanPalaceofArt)，1915年為巴拿馬「太平洋博覽會」所建，中心是一座立於湖邊的羅馬式圓頂建築，中央由一道古典雕飾的額枋和一座八角形的拱廊所支撐，側面環繞著一排雕琢精細的露天廊柱，這圓頂、迴廊和湖光倒影，交織出濃厚的羅曼蒂克氣息。

接著走進歷史悠久的中國城，位於都板街入口處的牌樓又叫龍門，落成於1970年，是中國城內繁忙的商業中心及觀光區，各類亞洲餐館林立，十分熱鬧。日本城的面積不大，以三座購物商場為中心，重要的地標是高100英尺的「五重塔」，周邊種植櫻花，每年4月盛開時，當地居民歡慶作太鼓表演等活動。

我們還興致勃勃地漫步在絢麗多彩的九曲花街(又稱高低街)，高低不平的兩側住宅布滿了鮮花；還遊覽了聖瑪麗大教堂、雙子峰、同性戀街、市政廳和著名的六姐妹建築群等。這裡高低起伏的地形，配合維多利亞式的古典建築，加上涼爽舒適的氣候，頗受居民和遊客的喜愛。

新古典風格的羅馬宮。(圖／楊世勝提供)

優勝美地 如世外桃源

清晨前往加州最著名的國家公園優勝美地(YosemiteNationalPark)，巍峨雄偉的花崗岩、氣勢磅礡的瀑布、寧靜的山谷、巨大參天的高山流水、被冰川雕琢著嶙峭的巨岩峭璧層巒疊峯、以及波光粼粼的湖面，使人恍若置身於世外桃源。在這裡看到了世界最大塊花崗岩船長岩(EI-Captain)、世界第五大瀑布(YosemiteWaterfall)、以及鬼斧神工的半圓山(HalfDome)，讓人流連忘返。記得1987年從黃石公園進入優地美地的是另外一個入口，那裡遍野森林、草原和陡峭的岩壁，騎乘著馬車遊覽，還享受著野外的烤牛排大餐，景觀甚異。

優勝美地國家公園。(圖／楊世勝提供)

史丹福大學 文化底蘊深

我之前開會和走訪過聖地牙哥加大和柏克萊加大，也一直想看看世界知名學府史丹福大學(StanfordUnivercity)，這次終於如願。這所私立大學是1891年由鐵路大亨利蘭‧史丹福所建立，參觀了校園廣場，古樸的砂岩大門、優雅的胡佛塔(HooverTower)、莊嚴的紀念教堂、以及深沉的羅丹雕塑群，在這所世界著名學府厚重、粗獷與深遽的建築風格後面，領略大學豐富的文化底蘊。

早晨由洛城出發，沿著黃金海岸於中午時分到達丹麥村(DanishVillage)。古老的風車、北歐式建築勾勒出小村淡淡的輪廊，燦斕的陽光、一望無際的田野、悠悠的群山，正是被丹麥移民稱之為「太陽峽谷」的丹麥村真實寫照。在這裡小酌一杯香醇的歐洲咖啡，品賞一塊有名的丹麥糕餅，十分舒坦。

史丹福大學，優雅的胡佛塔。(圖／楊世勝提供)

洛杉磯是魅力四射的城市，其歷史可追溯自18世紀末西班牙探險家踏上這塊土地開始，之後墨西哥人遷居此處，並以「天使居住的地方(LosAngles)」為名，舉凡巨星雲集的好萊塢、豪宅林立的比佛利山荘、環球影城和絢麗多姿的迪士尼樂園，全匯集在此。

迪士尼 世界最快樂地方

迪士尼樂園(Disneylandpark)被稱作「全世界最快樂的地方。」自1955年7月開幕以來，遊客超過5億人，它擁有八個特色主題區，包括探險世界、未來世界、童話城堡、西部墾荒時代、米奇卡通城等，又陸續推出神奇遊行、泰山、獅子王、和加勒比海海盜等表演節目，真是繽紛炫目。我們還排隊搭乘高速行進火箭，在「太空軌道車」上飛馳，進入全方位的科幻太空之旅，十分驚險刺激。

迪士尼樂園的神奇遊行。(圖／楊世勝提供)

環球影城(UniversalStudiosHollywood)坐落在美國電影工業重鎮好萊塢，占據整座好萊塢山，經典地標是山上九個巨大英文字母HOLLYWOOD，每字50英尺高。環球影城由48個電影製片廠組成，是世界最大的影視作品產地，裡面可看到的攝影棚如鬼屋、大白鯊、金剛咆哮、功夫熊貓等。

我們體驗了變形金剛360度的3D電影，栩栩如生的造型使人身臨其境；觀賞未來水世界、侏羅紀公園和怪物史瑞克，又令人感到畏懼；還有驚心動魄的過山車之旅，驚險刺激。

一周的旅程很緊湊，清晨出、黃昏歸，途經各處，導遊還介紹了當地的風土人情，笑聲此起彼伏很是熱鬧。宜人的氣候、美麗的風景區和絢麗的遊樂園，使美國西部之旅充滿了美好回憶。

環球影城。(圖／楊世勝提供)

●小啟

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