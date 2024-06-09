旅遊／好友揪團 搭郵輪暢遊東亞

鑽石公主號郵輪再度啟航，帶作者暢遊東亞。(圖／袁堅培提供)

還記得鑽石公主號(DiamondPrincess)嗎，它是新冠疫情爆發第一艘遭隔離的郵輪。2020年2月，她停泊在日本橫濱，因船上有人感染病毒，一整船客人遭到強制隔離。試想困在郵輪狹小房間完全不能外出，尤其是內倉房客人，整整兩個星期是個極度難受的窘境。疫情過去了，人們對旅遊和郵輪重拾信心。

公主號2022年重新裝修，今年初我們計畫旅遊時看中她的一條航線，從橫濱起程，停鳥羽、大版等幾個日本景點，然後南下台灣、香港 、越南 、最後到新加坡，於是約了十幾個朋友一起參加，很快便組成一個50人的團出發了。

其實我們不是第一次幾十人一起搭郵輪，從過去經驗學到團體出遊的好處，除了船票可以爭取優惠，還能節省可觀的岸上觀光團(excursions)開支。其實郵輪本身票價不算貴，但是船公司辦的岸上觀光團卻相當高昂；假如每個點都參加，加總費用比郵輪票價還要貴上幾倍。我們的小竅門是自己安排，利用現代互聯網的方便，我們預先向當地旅行社直接訂團，雖然要做很多功課，但一團人有「人數優勢」，價錢比船公司划算很多呢！

人數優勢 價格划算

團體郵輪更有其他好處，朋友們方便見面，一起用餐閒談聚舊，重溫友誼，還有一個特別優點，以團體名義可以向船公司預約活動空間，只限我們團友用，這樣大家可以自由自在的玩樂，沒人干擾。這兩個星期的航程中，我們搞了四個派對，船公司安排跳舞廳(club)的一角，依我們要求擺致好投影機、音響、麥克風等設備，放上自己帶來的音樂和視頻，看老照片、玩遊戲、唱卡拉OK、跳舞，玩得非常盡興。其實到了我們這般退休年紀，去過不少地方旅遊，目的地已不很重要，最難得的還是和朋友相聚，所以這些派對是我們安排的最心儀節目之一。

相信大部分讀者是從台灣、香港或東南亞來美的華人 ，這條路線應該很熟悉，景點方面我就不費筆墨了；然而身為亞洲人，這次遊經其他亞洲人的生活圈子，各團友都有些有趣的體驗，在這裡與大家分享。

首先一上船就是個大驚奇，遊客竟多是東方面孔的黃種人，後來查詢證實，本次航程98%是亞洲人，而且大部分是說中文的華人，光這點我們就覺得有點不可思議了；回想四、五十年前我們年輕時代，郵輪是奢侈品，以當時一般華人的經濟環境，怎麽可能有這種高消費的享受，但如今世界不同了，華人憑藉刻苦耐勞精神，去到世界任何一地都是勤奮進取，經濟能力怎可和以前同日而言？談到這點大家都有點自豪，深感華人傳統的珍貴。

日本乾淨 服務專業

我20多年前到過日本旅行，當時印象最深的是這個國家乾淨有序，這次也不例外。不論大都會東京、橫濱抑或海濱小城鳥羽，人們生活皆井井有條。路上無論有多壅塞，車輛一樣耐心穩駕，沒有人按喇叭、闖紅燈，行人同樣守秩序，交通燈轉紅就算沒有一輛車，人們還是會止步等候。比起亞洲任何一個大城市車輛、行人總是爭先恐後，日本人守秩序的美德，真是亞洲模範。

然而日本人的執著也讓我們看到一些弊處，作為經濟強國、教育水準極高的日本，國民對外國語言卻非常淺陋，就算是大城市的景區、賣場或餐廳服務員，英語竟然異常糟糕！此外，日本社會外觀摩登時尚，但老百姓的生活卻仍然傳統，譬如小餐廳就算是幾個人等候，人們還是整齊先後排隊，是不是有點機械化啊？然而就算言語不通，服務生仍不厭其煩，比手畫腳，笑臉迎人，無論多忙，服務客人總是一絲不苟，這一點我認為是優秀的「敬業」精神，值得肯定。

公主號在橫濱。(圖／袁堅培提供)

野柳怪石 浪漫風景

台灣的行程只停泊基隆一天，因為大部分人都去過台北，所以這趟索性先拐個彎去了北海岸的野柳，然後才進台北逛街、吃小吃。年輕時候看台灣文藝片，不時有野柳外景出現，還沒有忘記那裡有好多奇形怪狀的石頭，這次可以親身體驗了。遠遠看見「女王石」屹立海邊，果然令人敬畏，眼前不期然湧現了老電影「情人石」的劇照，鄭佩佩立於女王石下，默默等待情郎海上歸來的一幕。當天適逢小雨紛紛，朦朧中這些奇石好像一排一排的人群，面對海浪，迎著風雨，此情此景，恰是一幅浪漫的圖畫。

身為華人的我們，從小皆以中國是禮儀之邦為榮，就算移民海外，還是堅信這個理念。今次行程途經東南亞多國，也見到眾多華人，不知他們是否也有同樣觀點？大家的體驗，得出了以下一些點評。

說到華夏禮儀文化，我們認為台灣是排行榜之首，台灣人待人接物恭敬有禮，真正彰顯了中華文化的「禮儀」傳統；其次是馬來西亞和新加坡，那裡的華人也是彬彬有禮，待人和諧誠懇；香港人應該是西化深了吧，不大執著這方面傳承；而中國大陸人最遜色，可能國家發展步伐過大，對這個古老的中華傳統忽略了些。

台灣野柳。(圖／袁堅培提供)

久違香港 熙攘不再

團裡很多人是香港移民，包括我自己，本次郵輪只在香港停留一天，大家就不安排岸上觀光了。船一靠岸，大夥兒就爭取時間上岸探友、購物或掃街找美食，我也跟著幾個朋友去逛街了。疫情前我們曾來過香港，久違了幾年，香港市情似乎變得清淡，總是熙來攘往的旺角九龍人流疏落了，甚至看見一些店鋪關著門，看來香港還沒完全走出疫情的重創。我們去深水埗吃街邊小吃、逛中環灣仔、乘天星小輪渡海、傍晚上太平山欣賞夜色，重溫了這個熟識的第二故鄉。

香港大體無甚變化，但每次乘搭的士的時候，司機言談中不難體會到一些當地人的情緒。曾是英國殖民地、經濟開放的香港，早已發展成世界大都會，也接受了西方民主薰陶，香港人學會了言論自由，對政治抨擊比其他亞洲國家前衛得多。這次聽到幾個的士司機一開口就批評政府，把港府推行的經濟復甦措施批得一文不值。我覺得驚奇，香港經過三年動亂，又有新設立的國安法，報章和新聞言論已經謹慎平和許多，平民百姓卻依然隨心，一有機會仍暢快抒發言論。我想香港人對民主情懷仍然深刻，作為一個曾經的香港人，我衷心祝福香港平安，人們永遠珍惜這份民主精神。

久違的香港，旺角九龍人流熙攘不再，甚至看見一些店鋪關著門，看來香港還沒完全走出疫情的重創，但香港夜景一樣美麗。(圖／袁堅培提供)

神奇越南 生氣蓬勃

郵輪接下來停泊越南三個港口，分別是峴港、芽莊、和胡志明市，所以觀光點比較多。正好大部分團友都未曾來過，對越南充滿好奇感。

首先這裡的幣值非常小，1美元可兌換2萬多越南盾(dong)，心想這是個非常落後的國家吧！錯了，當地非但看不到什麼貧窮現象，這個曾經戰亂多年的國家，反而人流車輛熙來攘往，市道興旺，生氣勃勃。

越南人做生意很靈活，知道遊客用不慣成千上萬的越南幣，乾脆直接用美元來找換；當地物價非常低，喝的吃的都極便宜，大家瀟灑享受了幾天消費。女士們看到色彩繽紛的越南長裙，大家約好一起買，殺價到十多美元一套，買了在船上穿來派對拍照，果然個個搖身變為婀娜多姿的越南小姐。廉價消費，換來難忘的喜悅，絕對超值。

穿上盛裝，模擬越南小姐。(圖／袁堅培提供)

越南是水果天堂，琳瑯滿目的水果攤擺滿了象牙芒、龍眼、紅毛丹、榴槤、山竹、大樹菠蘿和一些從未見過的奇怪品種。碰上妻子是個水果狂，這樣的價廉物美水果，當場吃個飽還不夠，還執意帶一些回船。我當然唠叨一番，人家郵輪怎會讓你從岸上帶水果回去呢？結果大出意外，水果竟然件件過關。不是靠幸運，原來還有很多其他人也帶水果回船，完全沒查封。

不明白，郵輪公司不是禁止客人帶任何食物返船嗎？不過既然可以，我們就更放肆了，到下一站，大家約定每人買多些水果回船，索性在船上開起「水果宴」，大夥兒熱熱鬧鬧在甲板開餐，大快朵頤特色熱帶水果，痛快！

第一次遊越南印象特別深刻，最佩服的是這個飽受戰火蹂躪的國家，這麼快就重上軌道。回想我移民來美時正值越戰高峰，戰情慘烈，美越雙方都損耗嚴重，年輕男性更難忘和擔憂過當時美國的強制徵兵制度，是否也會被送上越南戰場？戰爭結束，付出了無數生靈代價，越南爭取到共產主義政制，然而今天的越南卻是一個恰恰相反的資本市場國家。一場殘酷戰爭，到頭來豈不白打一場？真難理解，一個國家，政治和民生，哪個才是安國之本？

這場新冠病疫，對郵輪公司是個重創，對世界是個災難，我們今次充滿信心乘坐歷盡滄桑的公主號，重溫了郵輪的樂趣，謹祝郵輪業健步復興，期望世界經濟康復，重回軌道。