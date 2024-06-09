娛樂／法蘭西斯柯波拉：我的人生已無憾

法蘭西斯柯波拉出席今年的坎城影展。（取材自IMDb）

執導「教父」（The Godfather）系列聞名的85歲大導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）新作「大都會 」（Megalopolis）早前在坎城影展首映，雖獲得現場觀眾長達七八分鐘的鼓掌喝采，但第一時間的媒體反響卻並非同聲稱讚，而是出現了明顯的兩極分化，讓人不由為自籌資金拍攝該片的老導演捏了一把汗。

新片劇組員爆料 難搞、強吻

更不利的情況還在於，就在距「大都會」首映前幾天，英國「衛報」發表獨家文章，不留情面地披露該片拍攝現場的各種祕聞，援引多位不願透露姓名的劇組成員的證言，強調影片制作過程中「浪費大量時間、精力」，劇本「至少被改寫了300次」，以及「拍攝進行到一半時，大部分視覺特效和美術團隊的工作人員都被解雇或自己辭職了」等。

衛報引述一位匿名劇組成員的話表示，「他經常只是坐在那，一連幾小時，不和任何人說話，只管自己抽大麻……大家只好等著，幾小時過去了，結果什麽也沒拍。有時候，攝影組和演員都在等著，然後忽然他就會冒出一個毫無意義的想法來，那和劇本中的內容根本沒關系。說起來可能顯得很瘋狂，但有時候我們真的都在想，『這個人以前拍過電影嗎？』」

法蘭西斯柯波拉（左）在「大都會」片場。（取材自IMDb）

「衛報」文章中最致命的爆料，還要數隱約暗示的「男女問題」，文中引用目擊者口述，爆料科波拉曾在拍攝現場試圖強吻臨時演員，此外還曾慫恿女性臨時演員直接坐到他的大腿上。該篇報導刊登之際，正值法國影壇反性侵運動重起波瀾，而好萊塢 對於此類涉及性騷擾的事件，如今也是極度敏感。「衛報」的爆料文章，無疑讓本就尚未找到北美發行商的「大都會」，進一步滑向了絕境。

針對敏感指控，「大都會」的聯合製片人達倫德梅特（Darren Demeter）在第一時間做出回應，他承認科波拉為幫助臨時演員找到表演的靈感，有時候確實會有此類舉動，而且那麼做也能融洽現場氣氛。但他也強調，整個拍攝期間，並未有人針對導演的這些行為向他投訴。

原本，外界預計肯定會有坎城的與會記者就此事追問科波拉，但現場情況卻出人意料地和諧平靜，各路媒體基本都圍繞影片本身提問，完全無人提及拍攝現場的狀況，也算是給了老導演極大的面子。在這場遲開半小時的媒體見面會上，科波拉表示，首映禮結束後的觀眾掌聲，讓他感到「如釋重負，無比喜悅」。

自掏1.2億拍片 「不影響家庭和諧」

按他自己的說法，該片的創意早在1977年就已誕生，1983年開始籌備劇本，2001年正式啟動項目，但之後卻因種種原因被迫擱置；2019年，他重啟「大都會」拍攝計畫，並且通過出售名下的伊哥諾葡萄酒莊的股份，自掏腰包1.2億美元，完成了本片拍攝。

對此，昨天也有媒體記者「不懷好意」發問，導演這種不計成本的做法，是否會令其財產嚴重縮水，生活水平倒退；記者甚至進一步暗示，這是不是會影響到他女兒蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）和兒子羅曼科波拉（Roman Coppola）等家屬未來的繼承權。對此，科波拉坦然回答：「我在經濟上沒有問題，我的孩子們也都有很好的事業，不需要我留給他們什麼財富。我現在仍是伊哥諾酒莊的所有人，總之我們大家都過得很好。我要告訴在座各位，錢不重要，朋友才重要。朋友永遠不會讓你失望，錢卻會人間蒸發。」

法蘭西斯柯波拉（右）與妻子艾琳諾柯波拉（左）、女兒蘇菲亞柯波拉（中）都是導演，圖為他們2013年一起出席在六本木舉行的東京影展。（取材自IMDb）

不過，現實的問題確實擺在那。目前「大都會」仍未找到願意接手的電影發行商。早些時候媒體曾經透露，科波拉心理預期的賣價大約是1億美元，但今年3月底辦的業內片商放映會後，收到的反饋意見都十分冷淡，無人願意出價購買。而科波拉對此評論：「好萊塢的傳統電影製片廠，目前大多負債累累，現在繼續再為他們工作，與其說是請你來拍電影，還不如說是請你來幫他們償還債務。」按照他的說法，只有蘋果、亞馬遜和微軟這些「資金雄厚」的科技公司，才是好萊塢的未來。言下之意，恐怕也是希望「大都會」能在這些影視新貴中獲得交易機會。

批傳統片商只敢拍續集

至於那些傳統電影廠商的未來，科波拉則很不看好，並且批評他們只知道保持現狀，一成不變地重複製作續集，這也成了他必須自籌資金拍攝「大都會」的重要原因。他說：「我實在不明白為什麽有些電影可以拍，有些電影就不能拍了？這一次我就試著以我自己的方式來拍『大都會』。」

科波拉回憶：「在我年輕時，我記得我曾想要拍一部歌舞片，但有人告訴我『你知道嗎，現在已經沒人拍歌舞片了。』後來，我又想拍西部片，結果又有人告訴我說，『現在真的是沒人拍西部片了。』最終，我和編劇一起完成了一個我認為相當出色的西部片劇本，還真是沒人肯拍。所有人都說他們不再拍攝西部片了，於是我就失去了這個機會。但幸運的是，克林伊斯威特（Clint Eastwood）買下了這個劇本，並把它拍成「殺無赦」（Unforgiven，又譯「不可饒恕」）。」

「大都會」講述發生在未來美國的科幻故事，簡而言之，是懷抱理想主義的藝術家和妄想獨裁的政治家之間的針鋒相對。科波拉表示，自己對美國當下的政治環境感到擔憂，但在他看來「答案不在政客身上，而在美國的藝術家身上。我的夢想、我的希望就是我們國家的藝術家能夠給大家一些啟示。我一直都記得約瑟夫帕普（Joseph Papp，已故美國著名戲劇導演）跟我說過的話：藝術家要扮演的角色，就是給大家當下的生活帶來一些啟示。我相信所有藝術家都該這麼做。不然的話，藝術家創作出來的東西，就像是一個沒營養的漢堡，是垃圾食品。」

「大都會」由亞當崔佛（左）、娜塔莉伊曼紐（右）主演。（取材自IMDb）

和他結褵逾60年的妻子艾琳諾柯波拉（Eleanor Coppola）於今年4月離世，這位甫失去愛妻的老導演，對自己的人生做了一番小結：「好多人死的時候，都會感慨萬千，後悔自己過去有什麼事情沒去做。但是，到我臨死的時候，我可以驕傲地說，我想要做的事情我都已經做過了，我看到我女兒拿到奧斯卡獎 了，我想要拍的電影也都已經拍成了！」

「現代啟示錄」 當年也抵押房車

科波拉今生無悔的總結發言，引來現場記者掌聲雷動，說起來，科波拉上一次入圍坎城主競賽單元，已是45年前的事情了。當時，越戰題材電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）的拍攝也遇到了種種問題，預算不斷膨脹，迫使科波拉抵押了私人住宅、汽車，以彌補超支部分。該片拍攝過程中，原定主演哈維凱托（Harvey Keitel）在開拍幾天後就遭解雇，接替他的馬丁辛（Martin Sheen）險些在現場心臟病發作喪命，之後劇組在拍攝地菲律賓又遭遇強烈颱風，布景幾乎盡數被毀，原定6周的拍攝時間延長到了16個月。

法蘭西斯柯波拉（右）在「現代啟示錄」拍攝現場，左為該片演員之一的丹尼斯霍柏（Dennis Hopper）。（取材自IMDb）

最終，他1979年帶著尚未完成的「現代啟示錄」來到坎城，那一次媒體見面會的場面遠比這次來得更大，也更刺激，有多達2000人擠進採訪現場。科波拉除了當眾說出經典名言：「『現代啟示錄』不是一部電影，它無關越南，因為它就是越南」之外，還對美國媒體大肆抨擊，以回應他們各種針對「現代啟示錄」的負面報導。

「美國新聞業是你所能遇到的最頹廢、最不道德、最會撒謊的行業，」科波拉當時不滿地表示：「我透過拍攝『現代啟示錄』學到了這一點。四年來，沒有一篇關於它的報導是真實的。」此番言論招來現場記者的一片噓聲，但幾天後，「現代啟示錄」拔得頭籌，和德國電影「鐵皮鼓」（Die Blechtrommel）並列獲得第32屆坎城金棕櫚獎，後來也陸續獲得金球獎及奧斯卡獎等肯定，讓媒體閉上了嘴。

1979年上映的「現代啟示錄」電影海報。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）