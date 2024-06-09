料理功夫／改良比司吉擄獲人心

曾經嘗試在家自己發麵、做麵包，麵糰發的成功與否和口感有很大的關係。家人總覺得，在家自製的麵包和烘焙坊買的麵包口感差異頗大，後來發現美國超市賣的比司吉麵糰可以輕易克服這個困難，大家也可以試試看。

材料：

比斯吉麵糰罐一罐、水蜜桃罐頭一罐、蔓越莓適量。

做法：

1.將比司吉麵糰罐最外層的包裝紙撕開，裡面的紙捲有明顯的刻痕，以小刀或不鏽鋼湯匙用力壓刻痕，紙卷就會爆開。

2.將麵糰取出，擀薄。

3.取出幾片水蜜桃，以紙巾擦乾，切成小塊，放在擀薄的麵糰上，將其捲成長條，再將長條捲成蝸牛狀。

以同樣的步驟，把蔓越莓包入麵糰中。

4.先將烤盤塗一層油（或墊一層錫箔紙），再把麵糰放入烤盤中，以350度烤30至40分鐘，外表金黃即成。

小叮嚀：

用比司吉麵糰包入家人喜歡的餡料 ，例如紅豆沙、芋頭泥、肉鬆、玉米粒、葡萄乾，外面灑上蔥花或芝麻，就變成了中式麵包。

如果想讓麵包看起來更誘人，可在表面刷上一層蛋液，再進烤箱。

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