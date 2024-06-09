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料理功夫／芝麻葉沙拉

許怡静

芝麻葉（Arugula）屬於十字花科，含豐富維生素、礦物質和抗氧化劑，是低熱量又健康的蔬菜。在調製生菜沙拉時，以芝麻葉為主角，再綜合各類蔬果、堅果、乾果，色彩繽紛，吸睛又開胃，躍居人氣沙拉，簡單又叫座。

材料：

芝麻葉一盒、酪梨2個、蘋果一個、小番茄一小盒、小黃瓜3條、紅洋蔥半個、紅黃椒各半個、堅果（杏仁、核桃等）、乾果（葡萄乾，南瓜子等）少許。

調味料：

橄欖油2大匙，巴蕯米克醋（Balsamic vinegar）1大匙，芥末醬1大匙。

作法：

1.芝麻葉與小番茄沖水濾過，酪梨切小塊，紅椒、黃椒、紅洋蔥切絲，小黃瓜切片，蘋果切丁。

2.將材料混合後，再灑上堅果、乾果。

3.調味料攪拌均勻，要上桌時再淋上，即可取用。

小叮嚀：

1.芝麻葉微帶苦味，但是搭配滑嫩的酪梨，脆甜的蘋果丁、堅果、乾果，口感非常豐富有層次。

2.採用不會出水的小番茄，更能確保所有材料清脆鮮活。

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