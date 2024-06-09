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料理功夫／綜合穀物粽子

伊蓮小姐
綜合穀物粽子
綜合穀物粽子

吃粽子是端午節的重要習俗，但是傳統做法高油、高熱量，讓人又愛又怕。今年想做出符合自己口味的粽子，因為我喜歡多穀類的食材，這次好好的運用，遠在大連堂姊們喜歡利用黃米包粽子，我則找到小米來替代。

利用多穀類的香氣，加上甜甜的紅棗，滋味真的很獨特，自己動手做可以控制加不加油或是少鹽少調味等等，吃起來比較健康些，畢竟市售的粽子熱量都頗高。前幾年，由媽媽協助我包粽子，今年我終於可以綁上一顆了，或許日後多加練習，有天也可以像母親一樣熟練。

材料（5顆分量）：

圓糯米1.5杯（電鍋量米杯）、薏仁半杯、紅豆半杯、小米1∕4杯、扁紅豆1∕4杯、紅棗10顆、竹葉10片、棉線。

攪拌好的綜合穀物
攪拌好的綜合穀物

做法：

1.先把葉片兩面刷洗乾淨，備上一鍋熱開水，把清洗好的粽葉放入鍋中煮15分鐘撈起濾乾，棉線一起清洗乾淨備用。

2.薏仁、紅豆洗乾淨，分批倒入兩個碗中，放入電鍋，外鍋加入2杯水蒸，開關跳起悶著，5 分鐘拿出放涼。

3.接著把圓糯米、小米、扁紅豆、紅棗（用熱水燙）清洗乾淨，濾乾水分，拿個大碗依序放入穀物，接著把放涼的薏仁、紅豆加入攪拌均勻。。

4.兩片粽葉平滑面向上，依序放入綜合穀物，中間段放入兩顆紅棗，在鋪上綜合穀物蓋上包裹起來，棉線綁緊。

5.準備鍋子，放入綁好的粽子，冷水蓋過粽子，接著大火燒開後，轉中小火煮50分鐘，續悶後開鍋拿出濾乾水分，即可開吃。

綁緊粽子時，使其蒸煮不會露餡料是關鍵
綁緊粽子時，使其蒸煮不會露餡料是關鍵
粽子蒸好後懸掛濾乾水分
粽子蒸好後懸掛濾乾水分

PS：扁紅豆蒸出來後會粉粉的，加入穀物粽子裡面，增加黏稠度，如果買不到，不加也沒關係，端看個人口感喜好。

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