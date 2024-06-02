封面故事／留意幾件事 有助降低保費

買了保險，還是要注意維護身體健康。(圖／123RF)

很多人可能心中有疑問，如何降低自己的壽險保費 ？美國有數百家保險 公司，即使相同年齡、性別及州別的人，保費仍會有些不同，這涉及以下很多因素。

保險目的

你的壽險只是要純保障，或者將來也想能夠取錢當做子女教育金、購屋金或退休金之用？這會影響在設計試算表輸入的條件，所以一定要充分溝通；同時可以比較不同的保險公司試算表，有些公司是前20年著重保障，現金價值在20年後快速增加，所以同樣的保費，有時買到的保額可以相差2萬美元左右。同時要注意詢問保險經紀人是用多少預定利率來計算試算表，有些會以較高利的利率來吸引客戶，易造成假象，產生日後的糾紛。

定期健康檢查

雖然在申請保險時，個人必須自填健康狀況及平日家醫科醫師資料及最近一次就醫資料，但美國保險公司聯合成立一個組織MIB，依法可以調閱准被保險人前五年的病歷以核實，如果從來沒有就醫，包括也沒有做過年度健康檢查(annual check)，當申請的保額超過100萬美元或者年齡超過60歲時，他們會按排護士到准被保險人進行抽血驗尿及量血壓，檢查肝腎功能、血脂、血糖、血壓等，同時也可以檢出是否有抽菸的習慣。

一般保險公司最少有五個等級的費率，特優的費率最好，如果有抽菸及喝酒的費率會較差，保費較高，可以誤差5、6萬美元的保額，如果合併極嚴重的身體狀況，甚至可能會被拒保。

平日若有抽菸及喝酒，最好戒除一年，如果有慢性病但有固定追蹤，仍然有機會獲得第二級好至標準體等的費率。所以維持固定體檢，可以加速核保及獲得較好的費率。

家族史

如果直系血親在65歲以前過世，也會影響保費，特別是因為心臟及癌症 疾病過世，但如果父母雖然有癌症，但最後不是癌症相關疾病，而是意外過世，則不會影響保費的核定。

罹癌

建議愈早規畫愈便宜及保額高，將來領錢多，因為年輕時較沒有癌症及疾病的風險，但是目前癌症發生率愈來愈高，且逐漸年輕化，常見有些人等到30多歲發現癌症來想搜保，千金難買早知道，這時會產生一些等待期問題，如果準被保險人有癌症時可以投保嗎？目前保險公司都會在客戶治療五年後才可能受理，還要視中間是否有復發及接受什麼治療而定，同時不會核可最好的費率。

如果要幫子女投保，可以用健康的一方配偶先投保，再幫小孩投保，為避免道德風險，美國規定父母若沒有保險，不可幫小孩買保險，同時公司的團保不算是個人的持有的保費，保單持有人是公司，所以不算父母具有的保險。

保持信用良好

保險公司在審閱申請時，會調閱個人的信用卡及負債情況，以降低詐保的情況，同時也先不要使用過多的信用卡分期，這會影響核保費率，至少在投保前半年要保持信用良好。

房屋保險理賠

如果沒有固定保養房子、常有大額出險紀錄，也會被視為粗心大意，影響保費費率，但別擔心，意外造成的出險除外。

開車紀錄

經常有酒駕及超速罰單，在公民入籍時被視為公民道德有瑕疵，在申請保險時也是如此，保險公司會調閱相關的資料做為參考。

保險公司選擇

有些保險公司有特別的設計如back to age，25歲半可以用25歲計算保費。

雖然美國保險公司的核保流程要比較久時間，平均要一個月至三個月，但因保障及現金價值回報率是台灣的15倍（以20歲在台灣投保為例），加上美國的保單有很多稅法優惠，如果具有美國綠卡及公民後，建議早日把台灣保單解約轉到美國，如果真的身體狀況被拒保，可以考慮年金，為自己準備一個類似社安金的個人的退休金帳戶。