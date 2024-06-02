美國現象／自行車業疫後遇冷 48小時賣107輛榮景不再

科羅拉多州圓石郡自行車店老闆艾默生(中)，和朋友聊起生意不如疫期。(美聯社)

新冠疫情 爆發在國內掀起前所未有的自行車熱潮，但短短數年榮景，隨著疫情結束，又出現滯銷困境，對自行車業者來說，猶如參加一場商業版「環法自行車賽」(Tour de France)，經歷種種曲折也考驗業者的經營耐力。

艾默生在科羅拉多州圓石郡經營自行車店39年，因購車者減少，被迫降價求售。(美聯社)

根據零售市場研究公司Circana統計，全美在疫情爆發初期，掀起自行車運動熱潮，帶動2020年銷售額大幅增長64%，達到54億元。

在科羅拉多州圓石郡(Boulder County)經營自行車店39年的老闆艾默生(Douglas Emerson)表示在疫情爆發初期，短短48小時內就賣出107輛自行車，可惜這番榮景無力為繼。

Bicycle Retailer主編佛羅廷漢(Stephen Frothingham)表示：「近年來自行車業很難跟上需求，隨著疫情結束，需求放緩，於是開始出現大量庫存。」並補充道：「因此過去一年半來，自行車業在供應鏈 、工廠、經銷與零售各個層面都因為庫存過多而苦苦掙扎。」

科羅拉多州圓石郡自行車店的兩名銷售員表示，疫情爆發時，短短48小時內就賣出107輛自行車，但榮景不再。(美聯社)

自行車店因自行車的需求減弱，改以頭盔和車鎖等配件為營業重點。(美聯社)

市場飽和 小店降價求售

雖然貨源充足，但購車者愈來愈少，自行車業被迫降價求售，艾默生指出：「對消費者而言是件好事，但對我們這種小店來說，低價壓縮獲利，根本無法生存。」由於市場飽和，艾默生改以出售服裝、頭盔和車鎖等配件為營業重新。

根據Circana表示，2023年自行車銷售額累計達到41億元，比2019年增長23%，但還是比疫情爆發的2020年減少24%；儘管自行車業擺脫疫情影響的道路並不平坦，但Circana運動器材業務開發總監塔克(Matt Tucker)指出，諸如REI和Scheels等全國零售店經營回穩的速度，還是比個體戶店家來得快。

個體戶不但要和全國連鎖店競爭，還有Specialized和Trek等自行車製造業省去中間商，直接將產品出售給消費者，估計Trek或Specialized在全國約有1000家自行車店。

機械師 Lizzy Thomson在科羅拉多州圓石郡自行車店工作，隨著自行車的庫存增加，需求卻減弱了。(美聯社)

在舊金山 市場街(Market Street)經營單車店的麥唐納(John McDonell)麥克唐納坦承：「即使自行車店並非超級賺錢行業，但他們有資金可以這麼做，而且透過這種模式可以將我們(個體戶)趕出市場。」

麥克唐納為降低成本只好精簡員工，一旦店租到期，考慮結束營業，他說：「現在我只想在雙引擎驅動下安然降落，希望退出自行車市場時不會血本無歸。」

不過隨著電動自行車(e-bikes)與碎石公路車(gravel bikes)大受車友歡迎，自行車市場出現一波新買氣，有50年自行車運動經驗的羅傑(John Ruger)10年沒有添購新車，但最近看上一輛碎石公路車只賣8000元，比市面上其他車款便宜；他說：「現在正是時候，我可以用便宜價格買到一輛自行車，因為我的車已經很老舊了。」