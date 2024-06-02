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美國現象／二手精品交易轉熱 品牌經營隱憂

編譯俞仲慈
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包(左)和寶緹嘉的迷你手提包(右)。(美聯社)

過去四年來，服飾、手表和珠寶等精品銷售累計達1兆3000億元，其中二手精品市場興起，讓時尚達人和投資者雙雙獲益，但也成為精品業營業的一大隱憂。

二手精品市場興起 ，精品錶也在其中；圖為一名女士正在布置展出的愛彼表。(美聯社)
二手精品市場興起 ，精品錶也在其中；圖為一名女士正在布置展出的愛彼表。(美聯社)

全球銷量493億元

華爾街日報指出，根據貝恩諮詢(Bain & Company)估計，2023年全球二手精品銷量約合493億元，而且市場規模四年來大約翻了一倍，占精品銷售業績12%。

因此精品業者憂心仿冒品流入二手市場，同時不樂見消費者以精品保值性獲利，全球最大精品交易電商The Real Real資深行銷總監史科達(Sasha Skoda)表示「我認為精品業除了密切關注二手精品轉售價格，而且在收集更多相關數據。」

二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖...
二手精品市場興起 ，有的價格被哄抬；愛馬仕的二手柏金包售價超過2萬4000元。圖為倫敦拍賣場上展示的愛馬仕柏金包。(美聯社)

少數精品的二手價格更是被哄抬到令人吃驚，國內愛馬仕(Hermès)專櫃一只基本款柏金包(Birkin 25)售價約1萬元，但是透過Privé Porter等主要二手經銷商，二手柏金包售價可以超過2萬4000元；英國頂級手表零售商Watch Charts統計，精品表勞力士(Rolex)和百達翡麗(Patek Philippe)二手腕表平均溢價分別為20%和39%。

二手價格被哄抬

因此股市投資人會收集Watch Charts平台上勞力士、百達翡麗和愛彼(Audemars Piguet)二手價格，做為投資參考，因為光此三大品牌銷售就占Watch Charts業績六成。

同時二手精品交易也可一窺品牌價值，義大利精品菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)二手貨價格過去一年來已超越The Real Real售價；相較之下，Burberry二手貨平均交易價格下降17%；法國精品雲開(Kering)集團銷售則陷入低迷，旗下古馳(Gucci)、巴黎世家(Balenciaga)和寶緹嘉(Bottega Veneta)二手價格過去一年來，分別下跌10%、14%和23%。

法國精品香奈兒(Chanel)在疫情期間將中型的經典款口蓋包(Classic Flap bag)售價一口氣調漲逾七成，但是二手價格卻未能漲價，導致兩者價差擴大。

二手精品交易增加，古馳也加入行列。(路透)
二手精品交易增加，古馳也加入行列。(路透)

二手精品交易增加，Burberry二手貨平均交易價格跟著下降。(路透)
二手精品交易增加，Burberry二手貨平均交易價格跟著下降。(路透)

精品業為避免新品價格受二手貨拖累，包括古馳、史黛拉·麥卡尼(Stella McCartney)和英國精品Burberry都透過和二手交易平台合作，企圖直接影響價格，不過至今仍未發揮效果。

至於勞力士則在2022年推出二手認證計畫，讓消費者願意為二手手表多付額外的認證費，根據Watch Charts估計，勞力士126500Daytona腕表二手價格約3萬2300元，但經過認證後，二手售價可達3萬7000元。

以認證方式操控二手市場對於勞力士這種高價值、低銷售的精品而言，確實可行，但需要回收大量庫存的精品服飾，反而利潤容易被稀釋。

在多數精品業者無力因應二手市場蓬勃發展之際，正是消費者繼續撿便宜、投資人繼續搜尋投資標的的好時機。

二手精品交易增加，寶緹嘉的二手價格也反映市場需求。(路透)
二手精品交易增加，寶緹嘉的二手價格也反映市場需求。(路透)

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