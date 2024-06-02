養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

加強吞嚥功能4處穴位。（本報資料照片）

天氣漸熱，讓人胃口變差，家中長輩愈吃愈少，不僅腸胃機能減弱，也易因營養不良而導致肌少衰弱。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，長輩不想吃東西，可能有吞嚥障礙問題，應想辦法提升食欲及改善進食技巧。對失智症長者來說，中醫治療首重食欲和消化，先加強訓練肌肉咀嚼功能，再輔以食療、穴位按摩，能得到一定程度的效果。

3運動 訓練肌肉控制

40歲之後，喉嚨肌肉機能開始下降，若出現積痰、吃藥卡住、被口水嗆到的頻率變高，必須注意。林舜穀分享訓練失智患者及吞嚥障礙的動作：

1.唇部運動：可做張嘴和閉合等動作，加強唇部肌肉力量和協調性，愈誇張愈好。

2.舌部運動：鼓勵長輩伸舌頭、捲舌頭、舌頭左右移動等動作，有助於肌肉的控制能力。

3.頰部運動：吹氣球 盡量將臉頰鼓起來，訓練臉頰到嘴巴附近的肌肉，讓嘴巴有足夠張力維持開閉口。

中醫稱食物吞嚥受阻為「噎膈」，多與脾腎氣虛有關，可透過食物補益正氣，配合針灸、穴位通經絡。

林舜穀建議，可適度食用黃耆、紅棗，具有補氣益血作用。黃耆補氣、紅棗養血，日常泡一壺「黃耆紅棗茶」或入菜煮湯，用食療方式把體力補起來。也推薦吃山藥增加唾液分泌和保持口腔濕潤，以及具有滋陰養胃特性的玉竹。

研究發現，廉泉穴、承漿穴、風池穴、百會穴可加強吞嚥功能，連續四周治療配合吞嚥訓練，能增強喉嚨肌力，減少吃東西嗆咳與噎到的危險。

林舜穀強調，臉上與頭部穴位的針灸刺激感強烈，一定要找專業中醫師下針，才能將疼痛減到最小，若長輩不願意配合或非常害怕，盡量用飯前按摩取代。例如頸部後側的華陀夾脊穴，可刺激頸部的運動神經，協助吞嚥動作順暢；按壓下巴的廉泉穴，可改善吞嚥功能，避免嗆咳。

時序進入夏天，有吞嚥障礙的長輩或失智者，林舜穀建議，適當保水，多鼓勵患者定期喝水，給予少量多次的水分，勿攝取過多的糖、鹽，會導致體內液體和電解質不平衡，易造成譫妄與意志混亂。

4方法 維持營養均衡

1.控制食物分量：失智者難以控制口腹之欲，易過度進食，確保三餐提供定量的食物，避免在冰箱或櫃子擺太多零食。

2.定期監測體重：定期量體重，確保維持在合理範圍，若快速增加或減輕，應及時與醫療專業人員溝通，進行控制調整。

3.營造飲食環境：避免嘈雜和干擾造成分心，尤其是一邊看電視一邊吃飯；提供安靜、舒適的用餐場所，促進正常飲食。

4.注意質地和味道：選擇易咀嚼和消化的食物，要充分煮熟或磨碎，減輕吞嚥困難；食物具有豐富的味道，可增加食欲。