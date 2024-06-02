養生／機器手臂微創手術 癲癎患者復元快

癲癇手術藉助機器人輔助，可以讓手術治療更加精準。（圖/123RF）

癲癇屬於腦部性非傳染疾病，以台灣為例，全台約有20至30萬癲癇患者，其中三成是兩種以上藥物仍難有效控制，或是副作用明顯的頑固型癲癇。台北榮總神經醫學中心引進手術機器人輔助系統，讓手術治療更加精準，時間更迅速，且手術傷口小、復元快、住院時間短，風險低。

台北榮總神經醫學中心引進手術機器人輔助系統，結合3D影像定位與即時動態導航追蹤，成功治療百例頑固型癲癇治療。台北榮總神經外科醫師李政家表示，機器手臂可以達到微創目的，讓病人不畏懼開刀，可以早期治療。他強調，越早治療效果越好，基本上只要病人頭骨夠硬就可進行。

他說，早期治療控制，在學校可以減少歧視 ，學習跟得上就可以進入社會，社交場域也能得到正常回饋。

病人家屬陳媽媽也分享照顧心路歷程，她指出，兒子現年37歲，在10歲時被診斷罹患癲癇，因升學 壓力而頻繁發病，曾至各大醫院就醫，嘗試過各種療法都無法改善。2019年接受立體定位腦波電極置入手術（SEEG），放置17支深部電極，找到確切致癲病灶位置，經過7次高射頻熱凝損手術電燒病灶，成功改善不正常放電症狀。

陳媽媽也對癲癇科主任尤香玉以及李政家不離不棄研究兒子的狀況表達感謝，她感性說，兒子不論求學、求職過程都很辛苦，現在能走出來回想起來很激動；而透過機器手臂輔助下，出院只要休息3至4天就可以回到職場，生活上也都沒問題。

尤香玉也指出，陳先生的個案接觸初期，整個團隊都很沮喪，知道癲病灶在哪裡，卻受限位置在手術上難以突破，因此透過新方法跟新科技的加入可以看他狀況改善。她也說，癲癇並不是只要考量是否發作，也要考量付出的代價，是否記憶力變差、憂鬱症 、焦慮症等，要在癲癇發作跟影響視覺之間找到平衡。