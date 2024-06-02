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養生／增肌減脂 雞胸肉不是唯一

陳雨鑫
重訓後，攝取足量的碳水化合物以及蛋白質。（本報資料照片）
重訓後，攝取足量的碳水化合物以及蛋白質。（本報資料照片）

有「線條」、「曲線」更吸引人們目光，因此讓更多人投入健身領域。健身族人手一塊雞胸肉，也讓不少追求身材曲線的人，誤以為唯有吃雞胸肉，才能長出肌肉。

近年健身市場蓬勃發展，雞胸肉的需求水漲船高，雞胸肉不只是健身族群「增肌減脂」的食物首選，也成為減重族群的好夥伴。

曾有民眾與健身房簽下一年合約後，下定決心要成為「大肌肌」，聽聞身材要好，除了運動還得搭配飲食，看著肌肉男女都吃著雞胸肉，他三餐也都只吃雞胸肉，結果體重沒減輕，也沒增加肌肉，反而因為吃太少，運動又過量，導致在健身房暈厥。

碳水化合物 也很重要

台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師黃雅婷說，健身族群流行吃雞胸肉，主要是雞胸肉富含蛋白質，且脂肪含量又低，成為健身飲食首選。但是攝取蛋白質，食材的選擇不是只有雞胸肉，攝取足量的碳水化合物更為重要。

黃雅婷表示，人體需要維持一定的代謝，幫助肌肉生成，建議在重訓後，肌肉呈現撕裂被破壞的狀態時，30分鐘到1小時內，攝取足量的碳水化合物以及蛋白質，推薦運動後吃一份地瓜、雞胸肉，以及一份含糖的食物，例如水果，才能在肌肉流失的狀態下補充肝醣。蛋白質的攝取，除了雞胸肉是選項外，茶葉蛋、豆漿等都是很好的選擇。

另外，也不建議空腹運動，建議運動前的一到兩小時，可補充碳水化合物，或是一份含糖食物，例如水果，以及一份蛋白質。

單吃一食物 反更危險

不管是健身族或是減重族，三餐飲食均衡仍是首要目標，黃雅婷指出，若營養失衡，會對身體帶來傷害，特別是只吃一種食物的族群，更為危險。如果誤信健身偏方，三餐都只吃雞胸肉，又碰上本身肝腎功能就不好，很可能增加腎臟及肝臟的負擔。

黃雅婷解釋，腎臟協助代謝蛋白質產生含氮廢物排出人體，若腎臟病變時，就無法協助代謝，導致過多的含氮廢物堆積在體內，進而中毒，像尿毒症等；肝臟是負責消化道消化蛋白質產生的氨基酸，加工製造成人體所需的蛋白質，肝臟若不好，同樣無法代謝蛋白質。

專家建議，一般民眾攝取蛋白質的量，為體重（公斤）乘以0.8克到1克，舉例，60公斤體重的民眾，每天攝取的蛋白質約在48克到60克間；如果活動量大，像健身族群，蛋白質攝取量為體重乘以1.2克到2.5克間；肌少症長輩，則建議為體重乘以1.2克到1.6克間。

不少追求身材曲線的人，誤以為唯有吃雞胸肉，才能長出肌肉。 （圖/123RF...
不少追求身材曲線的人，誤以為唯有吃雞胸肉，才能長出肌肉。 （圖/123RF）

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