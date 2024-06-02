封面故事／出國旅行手術 保險理賠好折騰

聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（本報資料照）

拙作《南非 驚魂》於2023年2月24日發表在《世界日報》，講述了我同年1月在南非郵輪上得了急性闌尾炎，轉到南非當地醫院手術的經歷，住了兩天醫院，出院後在酒店休息了三天後就打道回洛杉磯了。一個計畫了數個月的南非動物之旅全部泡湯，成了旅行手術，好在得到及時的治療，平安歸來。

我們疫情前曾經乘郵輪旅行30餘次，從未有過任何問題。這次真的趕上了，可見年紀大了什麼都有可能發生。不過我們每次出行都要買旅行保險，花費不少可從來沒有用過，這次總算用上了。

申報理賠 噩夢開始

我們旅行前買機票和船票時分別買了保險，回來之後仔細整理出所有花銷的帳單和收據，開始申報保險理賠。

我在南非住院時曾經打電話給我的美國退休人員的紅藍卡醫療保險 (Medicare)，對方明確表明：「國外除了加拿大和墨西哥，世界其他地方一律不在保險的範圍內，沒有福利」。

我的醫療開銷有兩部分，一是郵輪醫療中心的費用；另一部分是南非醫院的檢查、手術和住院費用。

搭郵輪最怕途中生病 。(路透)

如今科技發達，保險理賠全部在線上進行。我把船上和醫院的帳單分開，掃描後做成文件後，分別發給了飛行和郵輪保險，馬上就收到電郵回覆，已經收到我的申訴，於是我就耐心等待保險的回音。

考慮到我在美國國內的醫療第一保險是政府紅藍卡(Medicare)、第二保險是藍十字(Blue Cross)，我也分別給紅藍卡與藍十字保險線上以及用掛號信寄去一份病例介紹、檢驗報告、手術和住院記錄和已經信用卡付過的帳單及收據， 以備後用。

幾周後，收到「飛機保險」的電郵回覆，要我先提供個人美國醫療保險的拒付說明，他們才能給付。

幸虧我當時也寄給了紅藍卡保險和藍十字保險，先打電話問紅藍卡保險，一開始說沒有收到。我告訴他我這裡有郵局的回執，證明你們收到了，可保險公司工作人員堅持說沒有收到，只好網上和郵寄再各送一次。

一個月後打電話詢問紅藍卡保險，回答收到了，但稱我在郵輪醫療中心的帳單要送給另一個地址，即「國內醫療費用中心」。我告訴紅藍卡保險工作人員：「我在郵輪上發病是在南非，不是在美國的郵輪」。回答是：「凡是郵輪上的醫療費用，無論美國還是世界其他地方，一律送到國內醫療費用中心處理」。

我聽起來很難理解，只能再送一次。這樣我的南非醫療費用就被紅藍卡保險分成了兩個部分：一部分是郵輪醫療費用屬「國內」門診醫療費用中心「Medicare Part B」；另一部分是南非手術和住院醫療費用，要送到「住院」醫療費用中心「Medicare Part A」。以前填的國外醫療申請表都作廢，還要再填各自的申請表，再送一次。三個月時間過去了，才剛剛找對門。

搭機旅行前要買好保險。(美聯社)

各方推拖 狂打電話

幾周後查看紅藍卡保險網頁，「郵輪醫療費用」的拒付單出來了；可是「南非住院費用」的拒付單還是未見，打電話一問，回答沒收到。這時我已經線上送過四次；郵寄送過兩次，實在無計可施。自己決定打電話給我所在地區的聯邦眾議員，告訴眾議員辦公室工作人員我的問題，他說想辦法幫我解決。一周後收到眾議員辦公室電話，說紅藍卡保險已經回覆給眾議員辦公室。我再一次打電話到紅藍卡保險，回答收到了，需要15天時間。20天後打電話問，回答要30到45天，只有耐心等待。

數周後收到紅藍卡保險「住院部分」的拒付信，連同「郵輪醫療中心」的拒付單；我馬上送給飛行與郵輪的保險公司，但被告之除了政府紅藍卡拒付單之外，還要第二保險藍十字的付費清單；而藍十字保險需要紅藍卡保險的拒付單，才能提供拒付單，於是又開始第二輪的電話。

藍十字的系統也和政府的紅藍卡一樣，郵輪的醫療費用歸國內；南非醫院費用屬國際保險。每次給藍十字打電話，可幾個星期後都沒有回應。大概第八次打電話，才被告知：「你的病例報告、帳單及收據是郵輪醫療系統的病歷，不能直接輸到保險電腦系統。」前幾個人都嫌麻煩，什麼都沒幹。所以六個星期過去了，一點進展都沒有。好在我趕上了這位接線女士，很同情我的遭遇，她說一定會把文件逐頁地輸進去，並告訴我她的名字和此次電話對話的參考號碼。

回程機票錢 拿回一半

「南非醫院費用」送到藍十字國際保險幾周後，我收到她們的電郵，要我簽署一個授權保險公司和南非醫院直接聯繫的文件，我馬上簽字，並打電話詢問保險需要什麼訊息，回答說要我的入出院日期和帳單。我送給國際部的病例和帳單有近百頁，保險公司當事人根本沒有仔細查看。我只好再把國際保險部需要的信息複印，用黃色筆標示，再送給國際保險部。

就這樣來來去去的折騰了十幾次，六個月後收到紅藍卡郵輪醫學中心的拒付單，再送給藍十字保險；一個月後收到藍十字的拒付單，轉送飛機旅行保險公司。幾周後收到保險給付的飛機回程公務倉票價，僅是我自付的回程機票的一半價錢，打電話一問，保險公司回答是「你的保險只有你付的機票價錢」，只能怪當初沒有仔細閱讀保險給付標準。可誰會花那麼多時間把幾十頁艱澀難懂的保險章程讀一遍。

紅藍卡是長者的重要社會福利。(Medicare網站)

郵輪的保險是包括醫療費用的，藍十字保險收到紅藍卡郵輪醫學中心的拒付單後，很快就給我電子郵件的拒付單，我馬上送至郵輪保險公司。我手術九個月後，郵輪醫療費用三分之二是南非醫院的費用，一共是四張帳單，我幾乎每周都在給藍十字保險打電話，每次都是和不同的人講話，每次都要重複我的手術經歷，而且有時在電話上要等幾十分鐘，甚至一個半小時。對方電話，先是告訴我，沒有醫院診斷證明；我在複印的文件中找出來，標記好，送給保險。再打電話問，又重複一遍我的手術經歷，得知我把四個帳單寫在一張國外保險給付申請表上，不合格；需要每一個帳單有一個申請表，前幾個月和保險公司打電話交流，沒有人告訴我，只好照辦。一個月後打電話，這次的理由是帳單複印不清楚，要重新送。

年餘時間 才拿回費用

幾周後打電話，對方告訴我保險公司國際部通過了，需要轉到國內部付帳，要我打電話到國內部。我打電話一問，國內部告訴我，在電腦上我的帳戶沒有國際部的帳單。幾個星期過去了，最後一位國內部的女士第三次接我的電話，讓我等在線上，她打電話給國際部，三方都在線上，總算把我的有關帳單都找到了。這已經是我手術後一年三個月了，我收到了藍十字支付的部分南非醫院部分手術費用，剩餘的部分再送給郵輪旅行保險公司。旅行保險會支付藍十字不支付的部分，最後算是把我在國外急診手術費用收回來了。