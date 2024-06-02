封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

長者出現肌無力的現象，要查出原因。圖為示意圖。（圖／123RF）

兩年前，我對「肌少症」毫無概念，直到外子的病況日益嚴重，我才開始留意這方面的知識。

2022年初開始，外子時常跌倒，他對我說，他手指麻木，無法感覺面紙等細薄的物品，醫生說，這症狀是因糖尿病引起，長期起伏不定的血糖已傷害到神經末梢。誰知伴隨而至的「肌肉無力」症狀，使外子的行動能力徹底受傷。

外子本不愛運動，退休 後更是整日坐在電腦桌前，又因他腰椎有兩節脊骨間幾乎無空隙，行動時痛苦不堪，於是更不願活動。他的生活很快就由使用拐杖改為倚靠四輪助行器，沒多久，他連四輪助行器也推不動了，每次從椅子上站起，我都需小心扶他轉身坐在四輪助行器的座椅上，但小小的轉身動作對外子卻是千難萬難，期間曾多次因我無力攙扶他，致使他摔倒。

無法自理 住進安養院

在此同時，我發現另一問題，外子除雙腳無力外，雙手的肌肉動力也在快速流失中，又因兩年前他右手臂受傷，沒受到妥善治療以致使用能力下降，四肢中失去三部分活動力，外子生活已完全無法自理，2023年夏末，他同意住進安養院由專人照顧，我只需每日去陪伴，如此我們兩人都鬆了一口氣。

誰知去年11月底，外子因高燒入院，診斷結果是「吸入性肺炎」，經醫生說明我才知道，原來外子全身的肌肉的活動力都在快速減弱，除手腳外，吞嚥的肌肉能力也在退化，使他吃飯或飲水時常嗆咳，以致引發「吸入性肺炎」。當然；住院期間外子沒通過吞嚥測試，他的飲食也被限制為吃「流食」，所飲用的水及飲料要加入一種幫助凝結的物質，調和成如蜂蜜般黏稠狀方可飲用，雖然「加料」後的飲水、咖啡 、果汁不再美味，但外子嗆咳的症狀獲得改善，至此我終於了解，身體上每塊肌肉都不可忽視。

隨著外子的病況，我開始回憶他這兩年來的身體變化，不良於行及嗆咳早已發生，因我們缺乏這方面的認知，以致未能及早治療改善。

鬆弛肌肉藥 竟是元凶

最讓我震驚的是，外子在2022年夏日首次因經常摔倒而入院時，醫生在檢查他服用的藥物時發現，一種神經科醫生開的「鬆弛肌肉」藥，應當是需要時才服用，他竟接連服用了一年半，這是導致他肌肉無力與流失動力的元凶。接連服用了一年半。外子說，他告訴醫生經常感覺肌肉緊繃，醫生才給他開了這種藥，只因他總覺得肌肉緊繃，就忽略了「需要時才服用」的提醒，以致這藥成為他肌肉無力與流失動力的元凶。

肌肉這東西愈少用、愈退化，外子在2023年底二度入院後，吞嚥能力下降直接影響到他的進食品質，以致身體愈發虛弱，尤其在聖誕節 後的入院，一度住進加護病房，好轉後醫生認為他時日無多，靠著餵食器撐不了多久，就安排他進入「臨終關懷」，此時外子已無法起身，我們都非常悲傷。

排斥鼻胃管 只能親餵

「臨終關懷」是一種非醫療性的照顧，旨在期使病人的生命末期獲得妥善且舒適照顧，這種照顧是由Medicare提供，一般病人約在進入這種照顧後半年左右離世。我們懷著極度悲傷的心情將外子接到一家專照顧臥床病人的安養之家。外子極度排斥鼻胃管，出院後當晚就在睡夢中拔掉管子，這鼻胃管的插入需要X光醫生配合，安養院與醫療照顧人員都無法做，我只能小心翼翼的餵食，將食物打成泥狀，小口餵食，並提醒外子慢慢吞嚥，且繼續餵他飲用黏稠飲料，就這樣，外子漸漸恢復體力，他想說話時，餵他些冰水他也能發聲，此時我明瞭「清喉嚨」確實是有意義的動作。同時我也發現，因為餵食，外子吞嚥時所使用的肌肉獲得工作機會而逐漸進步，又因足夠營養使外子日漸強壯，他有了繼續存活的本錢。

遺憾的是，外子至今仍只能臥床，我努力為他做肢體按摩，也僅能使他稍感舒適；因此我明瞭肌肉退化之快速，僅四個月的臥床，已使外子雙腿無力站起。

外子的病，使我認識保持肌肉活動的重要性，人身上的每塊肌肉都有其作用，說話、進食、站立、行走、躺臥、跑跳，都需不同肌肉恰當的工作，人要活得「健康自在」就要常鍛鍊肌肉，老年人身體各項機能退化，持之以恆的運動更是至關重要。