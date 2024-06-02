封面故事／細打算 保險也可節稅

(圖／123RF)

很多人移民美國時，大多在海外如台灣、香港或中國已有壽險 、然而卻不知道，海外保單現金價 值淨值如果超過1萬美元，視同海外現金帳戶，每年均要申報肥爸及肥咖(FBAR and FATCA)相關文件，若是請會計師或稅務師報稅，多一個表單，就多好幾十美元的費用。

保留醫療險 取消壽險

通常我會建議在移民前後，可以找稅務人士及保險專業人士一起討論，哪些資產、投資或保單需要進行調整，以保險而言，我建議保留醫療險，但壽險可以取消，將取消的壽險現金轉到美國購買增長型的壽險或退休年金。

如果海外的醫療險是繳20年期滿不用繳，保障終身，且20年下來總保費 在2萬美元以下，那可以考慮保留；因為美國這種給予現金定額給付的險種極少，且均不是終身型的，目前只有給付癌症及特定重大疾病，兩個險種是分開計費，以癌症險而言，每月保費約80美元，保費會隨著州別有些許差異，好處是一旦保單生效。保費是終身不變，假若40歲購買，買到85歲，累計就要付出4萬3200美元，但其還提供現金給付進行乳房攝影及抹片檢查等，進行化療及乳房重建也有現金給付，不跟原有的醫療險有衝突。但如果帶病投保，事後被發現一律不理賠。

為什麼壽險反而要在美國買，因為美國壽險選擇性多，同時具高槓桿，以一般最常聽到終身壽險、定期壽險及指數型壽險來分析：

以下用40歲的男性、付款20年、保障100萬美元為例。以定期壽險最便宜，一般我會建議在購屋後，可以搭配貸款年限選擇一個定期壽險，如20年。

定期壽險：有些可以一直投保至80歲，但缺點是，這種保單並沒有累積現金價值的作用，不繳就沒有任何保障，有些保險公司批註條款同意客戶可以在年輕時，經過體檢轉入指數型壽險，年齡以轉入時而計。

終身型壽險：70年代流行的保險，這是保費較高的保險，可以累積現金價值，但是缺點是繳款年限是固定，有錢時也不能提前繳完，如果失業時或手頭緊，也不能暫時停一年不交保費，好處是保險公司若有獲利會有分紅至現金價值中，分紅約在3-5%不定，分紅並非保證，分紅不用繳稅。

保證型壽險：保證不會斷保，每年大概有2-3%的投報率，同樣有現金價值，也不太能中斷保費，如果遲交或延交保費，保險公司可把保障條件從原先的120歲降至99歲，這種保單適合年紀大或對風險承受度低的人。

指數型壽險：具有五大功能：1.壽險保障、2.現金價值累積較多、3.彈性付保費、4.重大疾病生前給付、5.免稅的高額現金價值。舉例而言，分別再婚的客戶，為二婚24歲的女兒每年付6000美元，為她存一輩子的私房錢，付20年，未來獨生女兒將來60歲時每年有4萬元的免稅收入，同時還有40多萬美元的保障。

在女兒退休以前，其實帳戶裡已有數十萬美金的現金價值，如果女兒未來想買車及購屋也可以提前拿出部分做為購房及購車，這些增長的現金都是免稅，因為保險公司的設定，是自己跟自己的保單借款，因為保單可投入定存、債券及SP 500相關的指數ETF，所以保單現金仍然會增長，所以不需要還借出來的錢。

同時這類的保單設計並不是直接連結股票，設計保底鎖利的功能，即使客戶選擇定存，且還有放大系數，所以每年增長率約7-10%，如果股市跌，ETF跌，則現金價值維持不變，不會狂跌，適合不擅於操作股市，但又想壽險現金價值可以增長的人，同樣的錢放在銀行中，增長的利息是要交稅的，倘若發生重大末期疾病，也可以拿出四分之一至一半的現金價值提前支付醫療照護費用。

有些公司甚至提供客戶自行操作鎖定投報率，所以增長型指數壽險是近年很受歡迎。同時指數型壽險，只要客戶的現金價值足夠支付保單的成本cost of insurance，略過幾次保費沒有繳是沒有關係，但要注意如果當時設定的保單是為了退休能夠領錢使用，則建議不要有延交保費，因為會影響未來的保單現金價值的增長情況。

值得一提的是，因為這種指數型保險也可以一次付款lump sump躉繳，例如一次繳20萬元保費，保險公司有一種PDF帳戶，可以分三至五年投入帳號，其中三至五年產生的利息可以做為更多的保額支付。

每隔兩年 要檢視保單

最後要提醒大家，每隔兩年要檢視自己的保單，了解是否符合目前家庭的人口及經濟狀況，同時要看一下現金價值增長情況，尤其是指數型壽險，如果遇到股市空頭多年時，要調整分配選擇保守的分配allocation，另外美國保險還有一項特別的功能1035 exchange，如果原有保單不合適想換新的保單，可用這個稅則，這樣提前解約舊保單產生的現金價值，投入新保單也不會產生要交稅的問題。

20多歲的年輕人繳出的保費與保障平均有十倍的保障，即使是定期壽險也是台灣便宜甚多，40多歲的人一年只要500至800美元就可以有50萬美元的保障。

(作者具多州醫療、壽險及年金險執照)