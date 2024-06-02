封面故事／出遊首日 我在浴室跌一跤

浴室是長者最易跌倒的空間。(圖／123RF)

今年初，女兒一家五口自北加州 來到南加州的爾灣，與兒子一家及我們兩老，全部11口人開車赴墨西哥慰問弱勢家庭及流浪漢。才剛到住處第一天，我就在洗手間摔了一跤。只記得那時打開洗手間的門，裡面黑漆漆的，當我伸手去牆上開燈時，沒注意腳邊有個很高的台階，不意我就此失去平衡，身體前傾撲向地。右手先著地撐住身體，大頭撞向洗手枱，只聽到一聲稀里嘩啦的，我已倒向一堆洗手枱的碎片中。

進洗手間 摔了一跤

當時只感到右小腿劇烈疼痛，右手掌也因為撐著身體有些疼痛，我倒在地上等了三分鐘左右才有辦法移動身體。當時我在想：完了，小腿或手臂一定斷了，要嘛也一定是挫傷或瘀血。那知道檢視全身，除了頭上磕到洗臉盆有一道口子及小拇指有一點傷口，其他都好好的。唉呀，真的感謝上蒼啊，太幸運了。兒子不斷的說：媽媽，妳是多麼蒙福之人啊，因為不是每一個人跌倒後都這麼幸運。

日前同事傳來80歲的李君，不慎在浴室滑倒，因為用右手撐著地，造成右手臂及右髖關節 骨折，經急救手術後在家中靜養，可能要花四、五個月才會慢慢恢復健康。

這使我想起前幾年有一位娘家的親戚張姥姥，也是不小心在家摔倒，造成髖關節骨折。因為年紀已超過90歲，開刀風險高，因此臥床休養。記得那時適逢春節，我去她們家拜年，她的家人為了便於照顧，把姥姥的床安置在客廳。我注意到她連翻身都很痛苦，原來是身上已有多處長了褥瘡，傷口還滿深的，很難照顧。後來隔了半年多，就傳來姥姥過世的消息。

跌倒對每一個人都是非常危險的，尤其是上了年紀的人更是摔不得。台北榮民總醫院院長陳威明醫師說：人們跌倒，最容易造成「腕部、髖關節、肩關節的骨折，若是跌倒坐在地上也會造成脊椎壓扁」，是老人家最危險的殺手。

髖關節骨折 不可大意

他說：若不幸髖關節骨折，絕大多數需要手術，一定要特別注意，因為如果沒有妥善治療，許多併發症 會跟隨而來，甚至造成死亡。髖關節骨折之後如果沒有處理好，會變成臥床，無法走路，相對的心肺功能會變差、長褥瘡、骨質流失、肌肉萎縮、靜脈栓塞等併發症，不可大意。

這位在台灣開過3萬多台骨科手術的陳威明院長，手術經驗高於美國醫生。陳院長說：為了預防骨折，內在因子，對於內科的用藥，造成如血糖過低、血壓過高或過低，眼睛視力如白內障帶來視力不佳及神經內科的用藥(如帕金森氏症)造成行走不便，都要掌握好，以防引起跌倒。一般最常引起摔倒的地方，大都在浴室及家庭走道。因此浴室及止滑墊用完要常保持乾燥防滑。走道、樓梯間要保持明亮，地上的玩具及電腦設備的電線，都要整理收納好，避免絆倒，因為電線是老人的殺手。

由於陳院長也是國際上知名的骨肉癌名醫，他也呼籲：家中老人若是在白天並沒有叫筋骨痛，但在晚間、家人均睡覺時發生疼痛，且體重減輕，不要自認為是老人骨鬆老化而大意。這種狀況其實有可能是從其他癌症，如腎臟癌、肺癌、乳癌、攝護腺癌轉移成骨肉癌，常常在發現時骨頭已變空了。這點也非常值得重視，因為通常在門診平均每一個月會發生一個此種案例，這一點也提供大家多留意。