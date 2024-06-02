移民故事／女兒從被討厭鬼→我很重要

2006年8月2日，踏上美國的第一天。（作者提供）

移居國外，其實從來沒有出現在我的生涯規畫中。從小到大，父母灌輸的觀念很簡單，就是老老實實念書，考上高中大學，畢業之後成為公務員，然後找個對象成家，雖沒辦法大富大貴，可是足以過上安逸舒服的日子。這種無憂平靜的日子，到了女兒上小學一年級，開始改變。

當時也不知道是什麽原因，女兒對老師上課的反應特別慢，當其他小朋友都會背唐詩，中文英文單字認識數百個，九九乘法表已經背到5的時候，女兒卻是一副懵懵懂懂的樣子，無論什麽東西都學不起來。每次遇到月考還是小考，就會成為一場夢魘，就算請家教每天陪她溫習功課，每一科最多就考個60多分，嚇得家教對我説聲抱歉後就連忙辭職。

不被取笑 她變得敢表達

女兒在學校變成校園霸凌的對象，同學聯合起來取笑她，並且排擠她，因為他們的爸爸媽媽規定不能和成績不好的人玩。級任老師會依照成績高低安排外掃區，最後一名的女兒每學期都被分派到沒人喜歡的掃廁所。

儘管我用盡各種方法，比方說，帶女兒看小兒科醫生，吃加强記憶力的維他命，花大錢上大腦開發的課程，燒香拜佛，女兒成績還是不見起色，她在學校一個朋友也沒有，上學對她來説是種煎熬。

有時在家自己教女兒簡單的數學題，當我同樣題目已經教了十幾次，她怎麽樣都聽不懂時，常常讓我控制不住脾氣，開始大聲斥責她不夠專心，整天裝傻，質問她如何在這競爭的環境中生存下來。

有一天，先生說：「美國的總公司可以幫員工辦綠卡 ，要不然，我們帶小孩去美國上學，也許功課壓力沒那麽大，小孩會比較快樂」。於是我們不顧雙方家人的反對和擔憂，帶著九歲的女兒、七歲的兒子，在2006年，遠渡重洋，到美國加州重新開始，期待孩子能在健康快樂的環境中長大。

女兒到了美國，雖然反應還是遲鈍，但是至少可以用英文不好當藉口，掩蓋成績不理想的事實，先把重心放在學習英文上就好，其他科目就先緩緩。我特意假裝我不會英文，需要女兒幫我們點餐、買門票、找資料。女兒每次用著她不流暢又支支吾吾的英文跟櫃檯人員説話，或是打電話詢問，她很驚訝發現，沒有人會不耐煩的取笑她，大家都十分有耐心的告訴她答案或是主動幫忙她。

漸漸地，女兒愈來愈有自信開口說英文，也愈來愈勇敢表達自己的意見，雖然她的學科還是和其他同學差了一大截，至少她不再覺得自己一無是處，不再是別人眼中的討厭鬼，反而覺得自己很重要，因爲要幫忙不會英文的媽媽和頑皮的弟弟在美國生活下來。

迷上排球 化為學習動力

女兒上中學的時候，迷上了打排球，她參加了俱樂部，開始到處去比賽。她個子不高，卻擔任主攻手，教練要她利用速度，在對手還沒反應過來的時候跳起來奮力殺球，讓對手措手不及而得分。因為排球，女兒交到了一些興趣相投的好朋友，贏球時一起呐喊，輸球時互相安慰。

上了高中，女兒知道她有很多落後的學科要加强，才有辦法拿好成績去申請大學。她就像忽然開竅了似的，以前一些記不起來也不知所云的學科内容，漸漸覺得有點意思，於是她每天挑燈夜讀，別人花兩個小時就可以拿A+，她往往需要花20個小時才勉强得個A，就算如此，她也甘之如飴，為了遠大的夢想，只能奮力一搏。女兒覺得成為排球運動員，徹底改變了她的人生觀還有生活的態度，除了可以訓練自己的專注力，也可以增加耐力和韌性，更可藉由在球場上的贏球技巧：「個子不高，就用速度贏球」，實際運用在唸書方面：「記憶力不好，就花時間反覆的練習」。

就這樣用勤能補拙的精神努力不懈，女兒如願的申請到加州大學 ，主修社會學，副修教育學和語言學。又經過不眠不休四年的苦讀，大學畢業時獲得系上前幾名優良的成績。女兒邀請我去參加她的頒獎典禮，這是她人生第一個學業優異的獎項，對她來説特別具有紀念價值和意義，她花了十年的時間才達到這個目標。

畢業後，女兒想起自己小時候在台灣因為發展遲緩而在學習和生活上存在許多不開心的回憶，決定投入特殊教育的行列，申請讀研，繼續攻讀語言治療這方面。她在面試時，主考官問她走這專業的原因，女兒回答：「因為想利用自己所學，幫助別人，希望可以改變他們的命運」。

移民 美國近20年來，有得也有失，有酸也有甜，很難一語道盡。很感恩一路上遇見許多認識不認識的貴人，讓女兒能找到自己的方向，更驕傲女兒能貢獻一己之力，除了在學校擔任語言治療師以外，平常閒暇時，也會到處當義工，回饋當初協助她度過新環境種種難關的人們和社區。