移民專頁／收電郵逾30天無收據 在線求查

讀者問：

我於1月17日收到移民局 的電子郵件提醒說，已收到我的申請費和加急處理的錢，錢也扣了，但是到現在還沒有收到郵寄的收據通知單。郵寄地址是我房子的地址，室友一直在。

不過，我向郵局設置了郵件轉址mail forwarding，把郵件轉到我妻子那裡。現在，室友和妻子都沒有收到。請問這正常嗎？

答：

我假設此時你已經收到美國移民局的進一步信息，而你的問題是你在1月收到美國移民局電子郵件後的兩周內，沒有收到移民局寄給你的通知。如果你設定了郵件轉發地址，美國郵局會將郵件轉到你登記的轉發地址。雖然郵局不會轉發移民局的某些文件，但通常會轉發收據。

請注意，移民局需要時間印製製造收據然後寄出，郵局轉發郵件也需要時間。如果你收到電子郵件超過30天，還未收到收據通知，你可以透過https://egov.uscis.gov/e-request/intro.do在線提交電子請求查詢，然後點擊「未收到郵件通知」。仔細閱讀表格，填寫所有需要的信息，並註明你沒有收到收據通知。希望你的情況能夠在你需要提交電子請求之前得到解決，但是通過提交電子請求，你將提醒美國移民局你仍然沒有收到通知。