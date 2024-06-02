我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

移民專頁／收電郵逾30天無收據 在線求查

李亞倫律師主答

讀者問：

我於1月17日收到移民局的電子郵件提醒說，已收到我的申請費和加急處理的錢，錢也扣了，但是到現在還沒有收到郵寄的收據通知單。郵寄地址是我房子的地址，室友一直在。

不過，我向郵局設置了郵件轉址mail forwarding，把郵件轉到我妻子那裡。現在，室友和妻子都沒有收到。請問這正常嗎？

答：

我假設此時你已經收到美國移民局的進一步信息，而你的問題是你在1月收到美國移民局電子郵件後的兩周內，沒有收到移民局寄給你的通知。如果你設定了郵件轉發地址，美國郵局會將郵件轉到你登記的轉發地址。雖然郵局不會轉發移民局的某些文件，但通常會轉發收據。

請注意，移民局需要時間印製製造收據然後寄出，郵局轉發郵件也需要時間。如果你收到電子郵件超過30天，還未收到收據通知，你可以透過https://egov.uscis.gov/e-request/intro.do在線提交電子請求查詢，然後點擊「未收到郵件通知」。仔細閱讀表格，填寫所有需要的信息，並註明你沒有收到收據通知。希望你的情況能夠在你需要提交電子請求之前得到解決，但是通過提交電子請求，你將提醒美國移民局你仍然沒有收到通知。

移民局

上一則

移民專頁／查移民案 致電移民局聯絡中心

下一則

移民專頁／B簽入境90天內 提身分調整應謹慎

延伸閱讀

郵政設施合併 喬州信件投遞延遲嚴重

郵政設施合併 喬州信件投遞延遲嚴重
移民故事／洛城奧運留下的非法移民

移民故事／洛城奧運留下的非法移民
移民專頁／外國出生證明要求 可查國務院網站

移民專頁／外國出生證明要求 可查國務院網站
紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

熱門新聞

如何為大蒜去皮，有許多小訣竅。(圖／123RF)

百科／大蒜快速去皮 微波爐20秒輕鬆搞定

2024-05-26 02:09
大約在1881年至1910年，中國男子在洛杉磯唐人街或其附近的圍欄區域按住一頭豬。（圖／Lisa See Collection／亨廷頓數位圖書館提供)

亞裔傳統月／排華考古：洛城華人養豬脫困

2024-05-26 13:23
移民46年，我的移民之路除了自己的努力、堅持、不怕困難、不輕言放棄外，我還要感謝美國這個國家給了我機會，許多貴人的幫助，以及我的家人無怨無悔的支持。(作者提供）

移民故事／移民46年 打造公司和品牌

2024-05-26 14:00
中年考駕照，少不得親人的保駕護航，從旁擔任教練諄諄教誨，是通過考試的幕後功臣；示意圖。(123／RF)

移民故事／闖過2道窄門 實現美國夢

2024-05-26 12:45
Zillow分析，如果賣家等到6月再出售房屋，可能獲利更多。( 美聯社)

理財百科／6月賣房獲利多？看看去年成交價

2024-05-26 02:17
墨西哥的坎昆是受歡迎的旅遊城市。(圖／123RF)

旅遊補給站／初夏旅行 哪些地方機票便宜？

2024-05-26 02:09

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染