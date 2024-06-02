旅遊／春遊土耳其 鬱金香盛開更勝荷蘭

居爾哈內公園。(圖／大邱提供)

當我決定4月去土耳其 觀賞鬱金香時，每個人都以為我瘋了，不去荷蘭跑去土耳其幹嘛？殊不知鬱金香的故鄉在土耳其並被廣泛培植，後來才被引入歐洲造成荷蘭「鬱金香狂熱」。荷蘭、土耳其、匈牙利、伊朗等國先後把鬱金香定為國花，但因荷蘭種植最多，讓人誤以為鬱金香非荷蘭莫屬。

紅色罂粟花 。(圖／大邱提供)

聖索菲亞大教堂 。(圖／大邱提供)

碗狀花朵 比美國還大

飛到伊斯坦堡，迎接我的並非想像中的一片鬱金香花海，前往市區途中甚至看不到一朵鬱金香。原來鬱金香集中種植於老城區內的皇宮大院。時值假日托普卡帕宮和聖索菲亞大教堂皆人滿為患，不過人潮卻遮不住紅白相間的鬱金香光芒。

碗狀花朵較美國常見的杯狀花朵來得碩大，綠莖更加挺直，種植面積雖不大，但在圓頂拜占庭建築物的陪襯下，別有異國風情。由於人潮洶湧無法入宮參觀，導遊決定前往位於宮北的居爾哈內公園觀賞鬱金香。

公園曾是皇宮的外花園，占地163英畝。狹長的斜坡綠地東高西低，中央有一條主要步道貫穿南北，兩旁有許多岔路連接各個花圃。一踏入園區即覺眼前一亮，五彩繽紛的鬱金香就像彩虹溪流，奔流在綠地上，亮麗明快如音符跳躍，令人歡喜忘憂。

雙色溪流無論是以紅白、紅黃、黃粉、黃紫、白紫或紅紫搭配，都不流於俗豔。紅色舞衣熱情如火，黃色皇袍高貴氣派，紫色長裙款擺生姿，粉紅頭巾難掩嬌羞，白色面紗楚楚動人，可謂名花傾國兩相歡。難怪歐洲貴族曾為之瘋狂，不惜重金爭相購買球莖。花朵多為單色圓瓣，只有一種黃色尖瓣的狀似菊花，還有一種雙色的橘中泛金，貴氣逼人。

東邊斜坡上的布局更具巧思，紅色鬱金香和白色雛菊相間而成經典紅白格子布，雜色鬱金香交織成錦繡地毯，藍色薰衣草和紅色鬱金香排列出幾何圖案。最迷人的是一片林中密生著藍色薰衣草，黃色鬱金香蜿蜒似金光流轉其中，引發無數幻想飛舞。

可惜未及入夢，集合時間已到，飛奔回到進口卻只有數人歸隊，大好春光就浪費在等人中了。

番紅花久聞其名但從未見過此花，番紅花城(Safranbolu)既以花為名，想來必多番紅花。到了以後才知道它是位於山谷中的老城，保留有許多奧斯曼時期的紅頂白牆木屋，它在17世纪時，曾是番红花的貿易和種植中心，如今只有在城東22公里的村落才有種植。番红花是多年生草本植物，花莖甚短，花色紫紅有香味，夏天開花。眼下僅在城內看到一朵雕塑番红花，算是聊勝於無。

卡帕多奇亞的熱氣球 。(圖／大邱提供)

體驗熱氣球 鳥瞰童話世界

卡帕多奇亞(Cappadocia)以其獨特的喀斯特地貌和熱氣球聞名於世，為了坐熱氣球早上5時出發，到達現場天色仍暗，寒氣很重，但場上已滿是遊客，正忙著觀看熱氣球如何充氣點火。搭乘的長方形竹籃有半人多高，裡面分成八個格子，每格可容四人站立，若全靠單腳跨進跨出十分困難，好在內外有矮梯幫助得以順利進出。

起飛降落非常平穩，不像坐飛機有強烈的震動感。熱氣球緩慢升空後，千奇百怪的石柱、石筍、懸崖、溝壑、峽谷和著名的鴿子谷及精靈煙囪一一呈現腳下，儼然一個活靈活現的童話世界。頭上飄浮著色彩斑斕的各式熱氣球，彷彿天庭花開，感覺非常奇妙。落地後開香檳慶祝並頒發證書，為這難得的體驗留下憑據。

棉花堡(Pamukkale)因其層疊半月形白色階梯、遠看如飄浮山上的棉花而得名；此地多溫泉，傳說有醫療功效，吸引眾多觀光客前來，但缺乏保護措施，以致遭到污染破壞，水量減少。近來受到保護，只有上半部有水的地方對外開放，但只能赤腳進入。

然而此棉花非彼棉花，崎嶇不平的岩面赤腳踩上去，宛如針扎刀刺而且容易打滑，可說是寸步難行。水是溫的，淺至腳踝，深可及膝，水色並非如宣傳照中的湛藍，棉花亦多發黃似舊棉，覺得見面不如聞名。另一邊未開放的區域，遠較開放區寬闊，階梯層次分明，惜乎乾涸無水不能反映天光雲影。

以弗所是濱臨愛琴海由希臘人建立的歷史名城，亦是基督教聖地。使徒保羅曾在此建立教會並傳教三年之久，使得福音大為興旺，激怒了靠亞底米神廟謀生的當地銀匠「底米丟」，引起大戲園暴動。這大戲園保存良好，如今以羅馬大劇場聞名於世。號稱世界七大奇蹟之一的亞底米神廟，現在只剩極少數石柱遺址供人憑弔，而在大戲園西邊山上建於第四世紀的馬利亞紀念堂則屹立至今，信徒絡繹於途。

耶穌殉道後，使徒約翰帶著聖母馬利亞到以弗所定居，約計20年之久。約翰埋骨之處在第六世紀時由拜占庭皇帝建為聖約翰大教堂。相傳馬利亞故居位於以弗所古城南邊的夜鶯山（Nightingale）上，在上世紀修葺成為禮拜堂，供人膜拜頂禮。

從南門踏入以弗所考古園區，我便亟欲尋找保羅蹤跡，土耳其導遊卻自顧自解說希臘羅馬歷史，深以有兩、三千年歷史的古羅馬建築為傲，更津津樂道古羅馬的女神像、浴場、公廁和妓院。至於建於第二世紀的塞爾蘇斯圖書館 (Celsus)更是不在話下，它是當時世界上第三大圖書館，藏書豐富，廊柱式建築典雅雄偉。

塞爾蘇斯圖書館 。(圖／大邱提供)

特洛伊遺址 。(圖／大邱提供)

特洛伊遺址 未見木馬道具

沿著大理石大道走向北門，兩旁成排斷柱上盡是千古滄桑，不期然一棵半榮半枯的紫荊闖入眼簾，半樹紫紅替繁華落盡的古城帶來了一絲春意。

由以弗所至特洛伊遺址途中有許多果園，梨花、扁桃、櫻花等在加州司空見慣，不足為奇，稀奇的是常見橄欖樹及其落果，卻從未見過花開。小小花朵在葉腋中成串簇生，星星點點布滿全樹。

雖未讀過荷馬史詩，亦不熟悉希臘神話，但木馬屠城記的故事耳熟能詳；那標誌性的木馬計有兩座，一匹在特洛伊遺址所在的恰納卡萊的公園內，它是電影「特洛伊」中使用的木馬道具，另一匹則在特洛伊遺址園區內。前者因未在恰納卡萊市區停留沒有見著，後者不知是否正在翻修，只看到木架子及一堆木材。

園區內共有九層不同時期的遺址，時間跨越五千年，但在普通人眼裡不過一堆石頭，沒有什麼美感可言，勉強能夠分辨的就是厚重樸拙的古城牆、水井、小劇場、斜坡和祭壇。至於其歷史背景和意義，導遊解說得支離破碎，我聽得一頭霧水，印象最深刻的反倒是荒草中漫生的紅色罌粟花，在暮色中如英雄泣血般悲涼。