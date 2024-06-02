旅遊／往來坊巷間 中國福州俯仰故園情

南後街。(圖／魯秋琴提供)

中國福州對我而言並不陌生，生活裡處處有福州的產品，從雜貨以及日常百貨，甚至餐飲配料，福州總像一個笑瞇瞇的彌勒佛，藏身於各處，轉化了困境，改變了心情。

透過一位旅遊的好友，僅憑三言兩語的介紹，我們被奉為佳賓，風塵僕僕地邁出福州機場，只見三輛旅行車在機場迎迓我們六位，頓時，精神一振，倦意全消。

正想送簡訊，手機信息被屏蔽了，一向靈活自如的谷歌 漫遊竟被攔在牆外。一籌莫展之際，福州朋友笑著說： 「大概是水土不服吧，過些日子就好了！」雲淡風輕，世事本如此，我不禁為自己的焦躁感到慚愧。

他接著說：「來到福州，都是有福有緣之人，先來嘗嘗福州名菜。」桌上的佛跳牆飄出濃郁香氣，安撫了旅途勞頓，我心中暗自祈求谷歌也能跳過牆來。

郎官巷。(圖／魯秋琴提供)

推開窗 翻牆穿越另一時代

福建八山一水一分田，歷代都是兵家不爭之地，少了戰亂，留下大量古建築。三坊七巷自晉代發軔，於唐五代形成，到明清鼎盛。它像一座活化石，保存了大半部中國近現代史，占地39.8公頃，依然維持著東三坊西七巷的建築風格，福州人將它當作是城市的名片。我們住的旅館正在三坊七巷和現代化的817路之間，推開了窗子，一翻牆就穿越進入另一個時代。

所謂三坊，指的是南後街左邊的巷子，依次是光祿坊、文儒坊、衣錦坊；七巷則是吉庇巷、宮巷、安民巷、黃巷、塔巷、郎官巷、楊橋巷是福州傳統的士大夫聚居區。

「坊」是一種建築群，它們不是皇親國戚，也非世襲，通過科舉，從文儒而光祿，最後衣錦還鄉。馬鞍形起伏的圍牆內，住宅與市場分割，商鋪集中南後街上，坊巷出入口處設立高牆和坊門，古色古香的抬梁、穿斗，架起了廳堂。它沒有顯赫的衙府，更沒有威猛的石獅。然而，在晚清，中華民族飽受列強欺凌，茫茫神州依然昏睡不醒時，這個遠離政治文化中心的城市卻響起了警鐘，點燃了烽火台。

林覺民與妻訣別書塑像。(圖／魯秋琴提供)

林則徐紀念館 墨跡露豪情

林則徐紀念館中陳列著虎門焚煙的照片，迴廊繞著精巧的園林，從天井仰首，僅見一小方塊，就在這並不寬敞的小院中，東方的哲學與西方的科技兼容並蓄，開放出船堅砲利的理想和發展。在民族垂亡之際，林先生踱著方步，探索救援的途徑，牆上蒼勁的書法，墨跡中透露著萬丈豪情：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之？」

轉念間，卻依舊保持了一份福州人的率真和坦蕩：「戲與山妻談故事，試吟斷送老頭皮。」

鴉片戰爭慘敗，簽署南京條約，震撼多少菁英，邁向近代史的前台，首先是林旭為變法維新而喋血北京菜市口，前仆後繼，一批一批血氣方剛，風華正茂的青年，義無反顧地獻上自己的生命。

光祿坊楊橋東路17號是林覺民的故居，陳列著「與妻訣別書」；「天下人不當死而死與不願離而離者，不可數計，鍾情如我輩者，能忍之乎？此吾所以敢率性就死不顧汝也。吾至愛汝……吾居九泉之下遙聞汝哭聲，當哭相和也」。淚跡斑斑的信紙中透露著英雄氣概與兒女情長。

一代志士嘔心瀝血為拯救中國而獻身，那一年，他才23歲，在72烈士中，竟有23名年輕人來自福州。

林覺民的堂兄林長民是第一位將巴黎和會上中國被列強出賣的事實公諸報刊，成為五四運動的導火線。他帶著女兒林徽因 前往英國，邂逅了徐志摩而譜成銀幕上的「人間四月天」，令人縈迴不已。林徽因與梁思成婚後，連袂為維護古老建築而奔波大江南北，歷時九年繪圖整理，透支了體力，卻發揚了三坊七巷孕育的那一份情懷。

圓融和氣榕城人。(圖／魯秋琴提供)

三坊七巷像青橄欖 細品味

清雅而幽靜的郎官巷20號，是翻譯家嚴復度過最後時光的寓所，他特別講究「信達雅」的翻譯精神，不僅引進了歐美的思維更極力提倡改革與新政。展讀嚴復的譯書「天演論」，深深感受到亡國滅種的沉痛： 「物競天擇，適者生存。五千年文化傳統，不適者，難逃覆在之命運。」昔人已遠去，他所翻譯的書本卻展開了一個嶄新的時代觀。

在正廳掛著家譜中，我看見嚴停雲（筆名華嚴），她的長篇創作「智慧的燈」是當年中廣連播小說，曾伴我挑燈夜讀，頓時，書中的情節栩栩如生地躍上心頭，那一份對於文字的執著和守護，就在家學淵源中代代傳了下來。

走在南後街的石板上，熙來攘往的人群穿梭於形形色色的小吃和工藝之間，福州的茶、油傘和糕點琳瑯滿目。清明在即，青稞也出籠了，令我有些恍神，以為自己回到了台灣，處處皆是熟悉的古早味兒。

導遊陪著我們逛了兩天，嗓子啞了，在攤子上買了一包福州的青橄欖與我分享；一向習慣醃漬口味，真受不了又苦又澀的原味。瞧我一臉苦相，她笑著說：「這些不加工的才有嚼性，待會兒就回甘了。」

如同那青橄欖，三坊七巷需要靜心細品，而旅人的腳步總是太匆匆。在我幾乎放棄了拯救谷歌時，聯通服務中心一位勤快的年輕人幫我理清了網路，啟動了手機，瞬間，掌中的小宇宙恢復了元氣。

「水土不服」之說真是一針見血，時間是一劑良藥，火候夠了，問題也就解決了。皓月當空， 古往今來的賢達志士從三坊七巷翻牆過來，與我促膝夜談， 悠悠故園情，盡在坊巷中。

小啟

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