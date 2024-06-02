星座／6月2日至6月8日運勢 處女座貴人指點 摩羯座試著冒險
2024年6月2日至6月8日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。
幸運色彩：梅子青
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：雲母白
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人走了。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★☆☆☆☆
缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★★
情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著用放鬆的心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★★☆
平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。
幸運色彩：太空銀
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
焦慮與煩躁會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想找回好心情，就該主動出擊，不管是詢問結果，還是尋找答案，總之不要等著別人給你審判。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
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