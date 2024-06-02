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百科／想消除眼袋 咖啡因幫得上忙？

編譯陳韻涵

當眼下肌膚浮腫或看似下垂時，就會出現眼袋(eye bags)；眼袋常與黑眼圈(dark circles)搞混，但兩者不盡相同，皮膚科醫師表示，了解眼袋的成因並對症下藥才是解決良方，有些可以自行解決，有些則須仰賴專科醫師。

「今日美國報」(USA Today)報導，皮膚科醫師林賽‧祖布里茨基(Lindsey Zubritsky)表示，眼袋攸關皮膚或眼周肌肉腫脹，而黑眼圈則與暗沉和血液循環問題息息相關。

祖布里茨基表示，造成眼袋的原因很多，「最常見的原因是衰老，眼下皮膚、肌肉和支撐結構鬆弛」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)醫學院指出，遺傳、過敏、特定健康因素，如甲狀腺問題和高鈉飲食習慣，也會造成眼睛浮腫。

睡眠是眼袋另一成因，祖布里茨基表示，「對部分人而言，增加每晚的睡眠時間，可緩解眼袋浮腫」。

不過，祖布里茨基強調，若睡眠並非形成眼袋的原因，那麼睡再多也不會讓眼袋突然消失。

她指出，改善眼袋的最佳辦法要先找出其形成的根本原因，若是過敏可先看過敏專科探究過敏原，並服用抗組織胺來治療。

其他居家療法包括冰敷、擦痔瘡藥膏，和直接在皮膚上塗抹咖啡因；後者看似奇怪，但約翰霍普金斯大學指出，咖啡因形同血管收縮劑，代表可收縮血管並緩解肌膚浮腫。

想嘗試的人，可以試著使用含有咖啡因成分的眼霜，或用含有咖啡因的紅茶茶包冰敷眼睛。

但是祖布里茨基提醒，「若因遺傳或老化而出現眼袋，就算改變生活方式也很難改善症狀」。

咖啡

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