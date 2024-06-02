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生活／海釣、派對、自駕樂趣多…華人也瘋遊艇

記者徐蓓蓓
許多用於海釣的快艇都配有裝餌料用的冰櫃，並且配有數個馬達，動力十足。（記者徐蓓蓓╱攝影）
許多用於海釣的快艇都配有裝餌料用的冰櫃，並且配有數個馬達，動力十足。（記者徐蓓蓓╱攝影）

遊艇在華人社會傳統中常常被認為是身分地位的象徵，是億萬富翁的玩具。美國的富豪們也不例外。不過在海岸線綿長、海洋資源豐富的加州，除了富豪們動輒上千萬美元甚至上億的奢華遊艇之外，民間也有著很深的航海傳統。不斷富裕起來的華人也開始通過海釣、派對和自駕等多種方式享受遊艇的樂趣。

一般說來，尺寸大於60呎的屬於大型豪華遊艇，而小於這個尺寸的是一般民眾可以負擔的普通遊艇。而普通遊艇中又以用作海釣的釣魚艇最多，占到全部小艇的一半以上。因為加州內陸水系不算發達，且有水汙染的憂慮。因此無論是南加和北加，海釣這項運動都非常流行。

愛吃新鮮活魚，喜愛垂釣的華人就是海釣的積極參與人群。以舊金山灣區而言，從蒙特雷灣、半月灣、舊金山碼頭到奧克蘭碼頭都有日常海釣活動可以報名。一般費用在200元以下，包括來回時間在8小時以內。也有喜愛垂釣的人士，自己購得價格適中的釣魚艇，隨時出海享受樂趣。約離岸一個小時左右的地方，就可以遠離塵囂，安心垂釣，還可以自在欣賞鳥類和海洋生物。

另一種頗受華人歡迎的遊艇休閒方式，就是遊艇派對。且不說矽谷炙手可熱的新創公司年會包下整艘豪華遊艇辦活動，灣區成功的房地產經紀都有包遊艇給高淨值客戶開派對的；很多家境不錯，教育背景優越，畢業就拿到大廠包裹的年輕一代，也會包下遊艇和朋友開生日派對或慶功宴。

遊艇的使用其實不只限於海上。像灣區人常去的度假滑雪勝地太浩湖，夏季就更流行遊艇遊。而灣區著名的水城佛斯特市，更是有「佛斯特市人的起居室在船艙裡」的說法。由於灣區房價租售價格都很高，還有年輕人乾脆就長年住在船裡。

很多華人也逐漸開始發現，考個加州遊艇駕照一點也不難。通常在網路上學習一天，就可以通過在線考試了，並不需要現場操作。因為一般電動船的操作和開車非常類似，現場很快就能掌握。有些小型船隻租賃公司，甚至只要求有加州駕照就可以自駕；即使是難度較高的帆船，一般通過兩天的學習也可以通過考試。

灣區 華人 加州

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