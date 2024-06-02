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美國現象／獨立唱片行帶動黑膠復興 去年銷售增加10%

編譯周靜芝
緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行的布朗，與一張橘色黑膠唱片合影，其中收錄有《Stories for Ways and Means》，他說，他們在所有大商店之前就開始銷售泰勒絲的音樂，且一直都知道她會成為巨星。(美聯社)
緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行的布朗，與一張橘色黑膠唱片合影，其中收錄有《Stories for Ways and Means》，他說，他們在所有大商店之前就開始銷售泰勒絲的音樂，且一直都知道她會成為巨星。(美聯社)

不論是在郊區的購物中心或是城市的熱鬧街區，獨立唱片行往往是最早挖掘與推廣「明日之星」的地方。美聯社報導，在泰勒絲(Taylor Swift)橫掃葛萊美紀錄、日本演唱會大賣的前幾年，緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行(Bull Moose Music)就曾在一次有獎猜謎活動中送出一把她親筆簽名的吉他。

緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行的布朗，手拿一張橘色黑膠唱片《Live in Los...
緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行的布朗，手拿一張橘色黑膠唱片《Live in Los Angeles 1978》，他說，他們在所有大商店之前就開始銷售泰勒絲的音樂，且一直都知道她會成為巨星。(美聯社)

公牛麋鹿是一家由員工合夥組成的連鎖唱片行，參與推動「世界唱片行日」(Record Store Day)的布朗(Chris Brown)表示，他們在所有大商店之前就開始銷售泰勒絲的音樂，且一直都知道她會成為巨星。

布朗說，人們對實體唱片，尤其是黑膠(LP)唱片的喜愛讓獨立唱片行得以繼續生存。泰勒絲被譽為「黑膠唱片女王」(Vinyl Queen)，獨有的內容加上醒目的封面，以限量、實體唱片的方式發行。

美國唱片業協會在2023年年終報告中稱，去年黑膠唱片的銷售增加了10%，達到14億元；這是連續第17年成長，占實體音樂銷售收入的71%。據統計，泰勒絲去年在美國共賣出348.4萬張黑膠，可說是拯救了美國黑膠唱片業。

雖然現在多數人是透過串流平台Spotify與Apple Music來欣賞音樂，但老派黑膠唱片仍受到喜愛把玩唱片包裝、享受聆聽體驗的收藏者青睞。70歲退休族伊夫蘭德(Michael Iffland)在亞利桑納州鳳凰城的Tracks in Wax唱片行挑選披頭四的音樂。他表示，唱片的音響效果比任何CD都要好；而手中拿著唱片、看著封面圖案、聽著美妙音樂，真是酷斃了。

芝加哥的Jeff Maimon在鳳凰城的Tracks In Wax 唱片店找一些...
芝加哥的Jeff Maimon在鳳凰城的Tracks In Wax 唱片店找一些黑膠唱片。(美聯社)

「世界唱片行日」是為慶祝美國約1400家與全球數千家獨立唱片行，在淘兒唱片(Tower Records)等大型業者紛紛倒閉之際仍能持續經營下去。獨立唱片行的業者與員工在2007年的一次聚會中提出了這個想法，希望在每年4月的第三個星期六，喚起人們對此一獨特文化的重視。

第一個唱片行日在2008年4月19日舉行，此後美國各地城市包括紐約市、洛杉磯與拉斯維加斯，都將這一慶祝活動納入官方節日。

達拉斯Josey唱片行合夥人卡麥隆(Waric Cameron)表示，對他們來說，唱片永遠不會過時。

鳳凰城Tracks In Wax唱片行老闆Tim Stamper在他的店裡清理了...
鳳凰城Tracks In Wax唱片行老闆Tim Stamper在他的店裡清理了一些黑膠唱片。數百家商店4月中在黑膠唱片興趣高漲以及泰勒絲最新專輯發行後的第二天慶祝「唱片行日」。(美聯社)

泰勒絲 紐約市 亞利桑納州

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