悅讀／凌崇勵、戴鴻超 留美傳記吸睛

凌崇勵的傳記「That's Above My Pay Grade(我不夠資格)」，2022出版。(作者提供)

最近看了兩本自傳體裁的書，Chung-Li Ling(凌崇勵)的「That's Above My Pay Grade(我不夠資格)」，與戴鴻超的「百分之五最幸運的人：見證中美歷程 戴鴻超回憶錄」，分別於2022及2020年在美國與台灣出版。

凌成為工程師 闖蕩多國

兩位作者都是在1950-60年代從台灣來美的學生，他們分別到美國讀大學(Undergraduate)或在研究院(Graduate)進修。凌崇勵是虔誠的基督徒，「我不夠資格」這個題目應該是他謙遜的人生態度。戴鴻超依據美國作家Dan Buttner開出的「健康、財富、友誼、慷慨、信任及自由等六個幸運因素」，慶幸自己合格，才選擇了這個耀眼奪目的題目。

凌崇勵在台北的高中畢業後，就整裝出洋，在威州(Wisconsin)一個學院就讀了一年後，順利轉學紐約哥倫比亞大學(Columbia University)工學院。畢業後，從事建築工程工作。

戴鴻超在台灣大學修得政治學碩士後，以公費生身分，到伊利諾大學(University of Illinois)攻讀博士學位。學成之後，長期在底特律大學(University of Detroit)執教，並兼任政治系主任。

凌崇勵是政府頒發合格註冊的工程師。他的職務與境遇，流動性很大，當然跟在學校教書不同。他們辛勤一輩子，分別從東北部與中西部退休 以後，都有機會選擇到加州 南部貽養天年。

凌崇勵常說，自傳是寫給四個兒子看的，用的是英文。難怪首章講自己在戰亂中成長後，到台灣讀高中那個時期，甚為詳盡。第二章初訪美國，從尋找「新世界」(The Brave New World)到第十章「往前看」(2020 and Beyond)，談的全是「洋人洋事」了。

工程師找工作不難，但跟市場有密切關係。地球上任何角落，有需要就得趕去，可以攜帶家眷。大約有十年的時間，他曾被派往南美洲各地工作。亞洲部分，包括台灣、中國大陸和日本也曾出差過。一家人對各地的語言與民俗都不生疏。在退休前十年，他倒是固定在波士頓機場工作，主管一個部門。退休後的日子，仍有長途旅遊的喜好，外蒙古和西藏都去過。

凌太太翁燕貽也是高中時期就出國的台灣學生。紐約康乃爾大學(Cornell University)大學出身的護理師，治家有一套本領。家中四個男生，課業和課外活動，都是出類拔萃的。全家人都是虔誠的基督徒。孩子們的職業，包括軍公與文教方面，以及兩位具有專業訓練而富於創業精神的實業家(Entrepreneurs)。

戴當上教授 著作豐富

戴鴻超的傳記「百分之五最幸運的人：見證中美歷程 戴鴻超回憶錄」，於2020年出版。(取自亞馬遜網站)

戴鴻超的書有20章，前面幾章是「中原板蕩」經歷的故事。第八章以「發憤圖強」為題，記述自己長期學習荒廢之後，硬著頭皮投考台灣大學三年級轉學生的經過。放榜那天，懐著「醜媳婦總要見公婆」的心態跑去看榜。結果，榜上有名，喜出望外。自此之後，他從台灣大學政治學系畢業，考取研究所，得到碩士學位後，考上公費留學，有機會到香檳伊利諾大學(University of Illinois, Urbana-Champaign)深造。很幸運地，也在同學中找到他的另一半周明珍。周明珍是化學系的博士學生，他們定居密西根州 (Michigan)之後，周明珍曾在密西根大學Dearborn分校任教。他倆育有二女一男，擁有一個令人羨慕的美滿家庭。

在美國的大學教書，如果缺少研究成果，沒有著作發表，所謂「Publish or Perish」(出版或滅亡)的通例，是大家都知道的。戴鴻超的中、英文著作豐富，專業與通俗性質兼備。「蔣介石與毛澤東領導藝術的比較」一書，在雜誌連載後，又結集出版，內容豐富，文筆流暢。算是一冊代表作吧。

上述兩位作者，年齡相差不過三、四歲，都是居住美國超過一個甲子了。他們正是早期從台灣來美國最具典型的留學生。一位是高中畢業後出國，就讀大學。另一位是在大學畢業，又得到研究所碩士學位後才放洋。那麼，兩種情形有何不同？一般說來，年輕人的可塑性和學習能力比較強，更能適應新環境，容易接受另一種語言與文化。當然，這又要看個人的條件、興趣、環境與努力的成果了。他們兩位各自努力，各展其長，都有豐碩的成果。

「人之所至，根必隨之。」文化之根長於每人心中。兩篇傳記所表達的，並沒有像俄國作家亞歷山大‧索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)在「古拉格群島」(The Gulag Archipelago)過於固執，對異邦景物少有求知之慾念。反之，他們面對現實，抓緊機會，建立中西合併，文化多元的觀念，為「地球村」做出貢獻。