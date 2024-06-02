每周一書／要活用AI 先懂如何提問

「聰明提問AI的技巧與實例」。(紐約世界書局提供)

你在生活中使用AI 了嗎，和它話對了嗎？台灣廣達董事長林百里說自己是「AI迷」，並表示AI使學習行為不同了，因此教育模式也要跟著改變。他提到以前的教育模式下，好學生要很會「答」問題，但現在由於AI都能很快地回答問題，反而是很會「問」問題的人，才是好學生。

「聰明提問AI的技巧與實例」一書作者吳燦銘希望能夠為讀者提供一個全面而深入聰明提問AI的實例與技巧指南，幫助您更有效地利用AI技術來解決日常生活、學習、工作和娛樂中的各種問題。

例如，在本書中，他分享了如何提高提示詞的精確度，以及如何避免常見的問題。這些原則和技巧可以幫助您更有效地與AI工具互動，獲得更好的結果。

在本書第二章中，作者梳理了與ChatGPT 互動時應遵循的基本原則。從角色扮演以提高溝通精確度，到明確、具體地表達問題，避免開放式問題，選擇恰當的上下文和背景，並謹慎避免使用模糊不清或多義性的詞彙。這些基本功是有效提問的基石，也是避免誤解與提高互動品質的重要工具。

第三章則是針對ChatGPT使用中可能遇到的常見狀況提供解決方案，無論是回答的正確性、回應速度，或是處理錯誤訊息和限制性問題，本章節都提供了實用的建議。

第四章則提供了一系列私房秘技，這些技巧從格式設定、利用標記符號、控制回答字數到提供範本給AI參考，都是提高交流效率的妙法。這些技巧不僅能讓AI的回答更緊貼需求，也能在提問時節省時間，優化整體的交流體驗。

在第五章和第六章中，作者分享如何利用ChatGPT來解決日常生活和學習中的問題。從美食推薦到程式語言學習，這些提問實例和技巧都是基於我自己的經驗和研究。

第七章則介紹許多職場與專業ChatGPT提問實例與技巧，這些實例也真實地幫助了筆者提升工作效率及增加職場專業知識的含金量。

此外，作者還介紹了一些實用的與一些新興的AI繪圖或AI影片工具，如Midjourney、Playground、Bing Image Creator、HeyGen、PixAI.art等，及提示詞(Prompt)範本網站。(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)